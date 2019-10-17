Безопасность рабочей среды оценят в ФСС

Новости

Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера 21:59
2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара 21:52
Россию могут пригласить на саммит G7 в 2020 году 21:39
Российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован из-за запрещенных веществ 21:32
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 21:30
В Париже представят 720-полое неуязвимое существо, названное по фильму ужасов 21:00
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit 20:56
Трамп внес на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана 20:51
Жительницу Нижнего Новгорода будут судить за торговлю детьми 20:30
Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников 20:19
В Раде создали межфракционное объединение "Кубань" 20:16
Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 20:03
Мурманские студенты создали проект памятника-моста между РФ и Норвегией 19:58
В минпромторге спрогнозировали рост электронной торговли 19:30
Видео: Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо 19:16
Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов 19:14
ЦБ отметил значительный рост вкладов населения 19:13
Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров 19:09
Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП 18:41
Владимирские следователи проверят заявления об избиении осужденного 18:33
Обвинение определилось со сроком для экс-премьера Дагестана 18:30
Видео: В челябинском аэропорту дебошир ударил полицейского 18:30
В Петербурге умер призер Олимпийских игр Андрей Смирнов 18:25
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
Москва приступила к автоматизации тарифного регулирования 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
17.10.2019 20:20
Рубрика: Экономика

Риски просчитают

Безопасность рабочей среды оценят в ФСС
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 235(7993)
Фонд социального страхования (ФСС) провел научное исследование по актуарному обоснованию размеров страховых тарифов в системе обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в фонде прорабатываются вопросы по совершенствованию системы тарификации страховых взносов, и это исследование было призвано обозначить факторы, которые могли бы влиять на формирование страховых тарифов.

Сегодня страховые тарифы в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" устанавливаются на год, а также на двухлетний плановый период. Они дифференцированы по 32 классам профессионального риска в диапазоне от 0,2 до 8,5 процента.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru
Электронное страхование растет быстрее рынка

Каждому виду экономической деятельности присвоен тот или иной класс риска. Интегральный показатель профессионального риска рассчитывается как отношение всех затрат на обеспечение по страхованию за истекший год (то есть суммы всех страховых выплат, пособий по временной нетрудоспособности и так далее) к фонду оплаты труда за истекший год, на который были начислены страховые взносы.

По результатам научного исследования Фонд социального страхования определил факторы, которые должны влиять на систему тарификации при актуарной методике расчета тарифов: это доля работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами на предприятии, и возраст работника. Соответственно, чем выше доля сотрудников, работающих в неблагоприятной для здоровья обстановке, тем выше должна быть тарифная ставка.

- Для внедрения новой системы расчета страховых тарифов с учетом специальной оценки условий труда необходим переходный период, в течение которого нужно проанализировать в динамике за ряд лет комплекс мероприятий по специальной оценке условий труда на всех предприятиях, - пояснили в Фонде социального страхования. - Также необходимо организовать и наладить информационный обмен между федеральными органами исполнительной власти для создания системы персонифицированного учета информации о работниках, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, сформировать необходимые статистические данные и провести тестовые расчеты на их основе.

Фонд соцстрахования провел исследование по обоснованию размеров страховых тарифов

Вместе с тем уровень травматизма и заболеваемости на предприятии в любом случае учитывается и влияет на размер страховых взносов, подчеркивают в Фонде социального страхования. Это делается с помощью скидок и надбавок, применяемых к базовым страховым тарифам. Их размер составляет не более 40 процентов от страхового тарифа по соответствующему классу профессионального риска.

Фото: Анатолий Медведь
Медстраховки будут продавать людям напрямую

Рассчитываются они по итогам работы страхователя за три года и устанавливаются с учетом состояния охраны труда. Здесь учитываются и результаты специальной оценки условий труда, и результаты обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, и расходы на обеспечение по страхованию.

Так, чем больше на предприятии рабочих мест, отнесенных к вредным и опасным классам условий труда (это 3-й и 4-й классы), тем ниже размер установленной скидки для работодателя или выше размер надбавки к страховому тарифу. Такой механизм расчетов позволяет оценивать, создается ли на предприятиях безопасная среда для работников.

Экономика Страхование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"