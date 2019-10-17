Безопасность рабочей среды оценят в ФСС

Фонд социального страхования (ФСС) провел научное исследование по актуарному обоснованию размеров страховых тарифов в системе обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сейчас в фонде прорабатываются вопросы по совершенствованию системы тарификации страховых взносов, и это исследование было призвано обозначить факторы, которые могли бы влиять на формирование страховых тарифов.

Сегодня страховые тарифы в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" устанавливаются на год, а также на двухлетний плановый период. Они дифференцированы по 32 классам профессионального риска в диапазоне от 0,2 до 8,5 процента.

Каждому виду экономической деятельности присвоен тот или иной класс риска. Интегральный показатель профессионального риска рассчитывается как отношение всех затрат на обеспечение по страхованию за истекший год (то есть суммы всех страховых выплат, пособий по временной нетрудоспособности и так далее) к фонду оплаты труда за истекший год, на который были начислены страховые взносы.

По результатам научного исследования Фонд социального страхования определил факторы, которые должны влиять на систему тарификации при актуарной методике расчета тарифов: это доля работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами на предприятии, и возраст работника. Соответственно, чем выше доля сотрудников, работающих в неблагоприятной для здоровья обстановке, тем выше должна быть тарифная ставка.

- Для внедрения новой системы расчета страховых тарифов с учетом специальной оценки условий труда необходим переходный период, в течение которого нужно проанализировать в динамике за ряд лет комплекс мероприятий по специальной оценке условий труда на всех предприятиях, - пояснили в Фонде социального страхования. - Также необходимо организовать и наладить информационный обмен между федеральными органами исполнительной власти для создания системы персонифицированного учета информации о работниках, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, сформировать необходимые статистические данные и провести тестовые расчеты на их основе.

Фонд соцстрахования провел исследование по обоснованию размеров страховых тарифов

Вместе с тем уровень травматизма и заболеваемости на предприятии в любом случае учитывается и влияет на размер страховых взносов, подчеркивают в Фонде социального страхования. Это делается с помощью скидок и надбавок, применяемых к базовым страховым тарифам. Их размер составляет не более 40 процентов от страхового тарифа по соответствующему классу профессионального риска.

Рассчитываются они по итогам работы страхователя за три года и устанавливаются с учетом состояния охраны труда. Здесь учитываются и результаты специальной оценки условий труда, и результаты обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, и расходы на обеспечение по страхованию.

Так, чем больше на предприятии рабочих мест, отнесенных к вредным и опасным классам условий труда (это 3-й и 4-й классы), тем ниже размер установленной скидки для работодателя или выше размер надбавки к страховому тарифу. Такой механизм расчетов позволяет оценивать, создается ли на предприятиях безопасная среда для работников.