В мире
17.10.2019 17:00
Текст: Юрий Сизов

Бюджет СГ на 2020 год обсудит комиссия Парламентского собрания

Осень всегда настойчиво напоминает парламентариям и о финансовых дебатах. Уже в конце будущей недели - 25 октября - на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России будет рассматриваться в Минске проект бюджета Союзного государства на 2020 год.

Участникам комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам "будет представлена информация о проекте декрета Высшего государственного совета СГ "О бюджете Союзного государства на 2020 год" и о ходе реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ на 2018-2022 годы.

Фото: БЕЛТА
В Минске предложили создать полноформатный экономический союз

Парламентариям предстоит также подвести итоги прошедших совместных мероприятий, обсудить перспективные направления работы профильной комиссии на будущий год, рассмотреть вопросы деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании.

В работе комиссии примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета СГ и Молодежной палаты при Парламентском собрании, а также руководство администрации Ленинского района белорусской столицы.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»