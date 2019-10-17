Бюджет СГ на 2020 год обсудит комиссия Парламентского собрания

Участникам комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам "будет представлена информация о проекте декрета Высшего государственного совета СГ "О бюджете Союзного государства на 2020 год" и о ходе реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ на 2018-2022 годы.

Парламентариям предстоит также подвести итоги прошедших совместных мероприятий, обсудить перспективные направления работы профильной комиссии на будущий год, рассмотреть вопросы деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании.

В работе комиссии примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета СГ и Молодежной палаты при Парламентском собрании, а также руководство администрации Ленинского района белорусской столицы.