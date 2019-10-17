В Париже представят 720-полое неуязвимое существо, названное по фильму ужасов

Парижский зоопарк в субботу представит широкой публике новый экспонат - желтоватый одноклеточный организм, который выглядит как гриб, но действует как животное, сообщает die Welt.

Существо, названное Blob (Капля) по имени героя из фильма ужасов 1958 года, охарактеризовали как одну из "тайн природы". У существа, напоминающего капустный лист, нет ни рта, ни желудка, ни глаз, но оно может находить и переваривать пищу в виде бактерий и других грибов.

Это жуткая смесь между грибами и животными показала потрясающую способность к регенерации: она восстанавливается за две минуты, если ее разрезать.

Кроме того, Blob имеет 720 полов - многие из них являются промежуточными формами мужского или женского пола. Три гена (matA, matB и matC), которые, в свою очередь, состоят из различных спор, определяют пол. Для спаривания организму надо найти партнера с другими вариантами всех трех наборов генов.

Это существо, не имея лап или крыльев, может двигаться и способно находить кратчайший путь в лабиринте.

Ученые не знают, что это за существо. "Это определенно не растение, но мы не уверены, животное это или гриб", - сказал Бруно Дэвид, директор Парижского музея естественной истории. Тем не менее, считается, что Blob - это слизевик Physarum polycephalum, грибоподобный организм. На Земле он существует не менее 500 миллионов лет.

Организм показал способность к обучению. "Это удивляет нас, потому что у него нет мозга. И если смешать две капли-слизи, одна передает свои знания другой, - говорит Дэвид. - Это "знание" состоит из способности адаптироваться к окружающей среде, формирования сети и игнорирования вредных для организма веществ".

Излюбленные места одноклеточного организма - кора деревьев: они быстро колонизируют гниющую древесину. Заботу о парижском экспонате поручили трем садоводам.