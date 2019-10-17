Более 100 спикеров обсудят развитие конкуренции в Москве

В Москве стартует проект "Дни московской конкуренции". В его рамах более 100 спикеров обсудят развитие конкуренции на социально-значимых рынках столицы.

В рамках мероприятия пройдет пленарное заседание и 12 дискуссионных площадок, где выступят эксперты сферы недвижимости, IT-отрасли, контрактной системы, рынков фитнес-услуг, дополнительного образования и многих других.

Среди спикеров заявлены директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, куратор конференций TEDx Аксана Прутцкова, хедхантер Алена Владимирская и другие.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице. В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

Мероприятие проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике. Регистрация участников доступна по ссылке.