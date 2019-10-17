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17.10.2019 19:13
Рубрика: Экономика

ЦБ отметил значительный рост вкладов населения

Текст: Ольга Игнатова

Прирост вкладов физических лиц в январе-сентябре нынешнего года составил 5%, что значительно выше, чем в тот же период времени прошлого года (1,7%). Об этом говорится в материалах ЦБ.

При этом в сентябре возобновился рост вкладов в иностранной валюте (+0,8% в долларовом эквиваленте), вклады в рублях демонстрировали более сдержанную положительную динамику (+0,2%).

Фото: Reuters
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Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года за год - с августа 2018 по август 2019 года - увеличилась на 0,8 п.п. Вместе с тем в последние пять месяцев нынешнего года происходило снижение ставок по вкладам. Но в условиях плавного замедления инфляции ставки по вкладам в реальном выражении по-прежнему были привлекательными.

Портфель выданных российскими банками ипотечных кредитов за январь - август 2019 года вырос на 11,4%, достигнув на 1 сентября 7,3 трлн рублей. Россияне стали брать в среднем более крупные ипотечные кредиты, чем год назад.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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