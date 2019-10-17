Новость, к которой, если честно, с ходу не знаешь, как и отнестись: американский стартап собирается послать женщину на последних сроках беременности в космос. Как отмечает The Daily Mail, компанию, исследующую условия воспроизводства человека на орбите, интересуют сами роды: это миссия на 24-36 часов. Предположительная дата - 2031 год.

Роды предполагается проводить на так называемой низкой орбите - до 2000 километров. Чтобы стать участницей программы, у "космонавтки" должен быть опыт двух безупречных родов и высокая природная устойчивость к радиации. Судя по заявлениям, в проекте собираются задействовать около 30 будущих мам. Правда, каждая может в любой момент отказаться от участия.

Еще в 1997 году в НАСА проводили эксперимент - наблюдали за процессом родов в космосе у лабораторных крыс. Специалисты подсчитали: схваток у "хвостатых" было почти в два раза больше, чем на Земле...

Надо сказать, что "половыми" проблемами в космосе ученые разных стран занимаются уже много лет. Помощники здесь - те же крысы, птицы, мухи, рыбки. Возможно ли зачатие? Возможны ли роды среди звезд? В состоянии ли рожденный нормально перенести возвращение на Землю? Вопросов много. И их еще больше, учитывая планы пилотируемых полетов на Луну и Марс, строительства поселений на других планетах.

Впервые проблема репродукции - а проще размножения живых организмов в космосе - возникла, как только встал вопрос о создании биологических систем жизнеобеспечения на орбитальных станциях. Тогда задача была чисто утилитарная: если космонавты научились выращивать пшеницу в бортовых оранжереях, то почему, скажем, птицы не могут служить источником получения таких высококалорийных продуктов, как яйца? Выбор, в частности, пал на перепелов.

В 1978 году был осуществлен пробный "перепелиный запуск" на советском биоспутнике "Космос-1129". Получилось не очень. Возвращение вышло слишком жестким, и почти все яйца разбились. Тем не менее эмбрионы в руки ученых попали. Стало ясно: зарождение на орбите возможно.

Возможны ли роды среди звезд? Сможет ли младенец нормально перенести возвращение на Землю? Это эксперимент. А человеческая жизнь - бесценна

В 90-м - первая победа: на борту нашего орбитального комплекса "Мир" вывелись восемь перепелят. Но быстро погибли. А в 1999 году удача наконец улыбнулась экипажу Виктора Афанасьева. С ним летали француз Жан-Пьер Эньере и словак Иван Белла. Словацкие специалисты сделали прекрасный транспортный инкубатор: туда заложили шестьдесят оплодотворенных яиц. Ученые хотели получить птенцов в космосе и постараться максимально сохранить их. На станцию доставили даже специальный блок для "новорожденных" - центрифугу. Она делала до 110 оборотов в минуту, создавая для перепелят привычную силу тяжести.

Но благополучно приземлились только три птенца. В спускаемом аппарате оказалась слишком низкая температура - всего плюс 11. Тем не менее ученые получили поразительный результат: впервые в истории живые существа не только родились в космосе, но и, прожив там несколько дней, вернулись на Землю.

Позже на МКС пытались вырастить тритонов из икры. В норме икринка делится сначала на 2 клетки, затем - на 4, 8 и т.д. А на орбите вместо 4 получалось 3, вместо 8 - 5. Нарушения развития. Грубо говоря, без гравитации клетки не могли понять, кто из них станет "головой", а кто - "задом"...

Но это все о "братьях меньших". А люди? Как известно, в СССР секса не было. Но вот вопрос секса во время будущих длительных космических миссий обязательно должен стать предметом серьезнейших исследований, убеждены специалисты. Многие всерьез говорят о том, что возможность воспроизведения потомства в космосе - это ключ к потенциальной колонизации человечеством других планет.

И все-таки. В новосибирском Академгородке стоит памятник лабораторной мыши. Читай - крысе. Он символизирует благодарность животному за возможность использовать его для различных исследований. Но женщина, а тем более ребенок, которого она вынашивает, простите, не крыса. И здесь надо миллион раз подумать, прежде чем решаться на рисковые эксперименты.

Комментарий

Марина Киселева, акушер-гинеколог, профессор, руководитель отделения новых медицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России:

- С точки зрения научных исследований, бесспорно, в условиях космоса можно создать естественные условия для рождения детей. Это не представляет больших сложностей с точки зрения науки. Но рождение ребенка - это самое удивительное, самое таинственное явление на Земле. И оно требует очень бережного, чуткого, если угодно, трепетного отношения. Ведь на весах две жизни, жертвовать которыми категорически бесчеловечно.

Двенадцать лет, о которых говорят американские коллеги, для науки, исследований - срок громадный. И возможно появление кардинальных изменений. Однако напомню, что мы уже проходили ведение родов в воде, рождение ребенка дома без медицинского сопровождения, без определенных условий. Выводы всем известны. Доказано: рожать надо в комфортных условиях, лучше всего - в специализированных учреждениях. И рядом обязательно должен быть профессионал, акушер-гинеколог. Мне могут сказать, что в те же условия невесомости можно направить такого специалиста. Но все равно это - эксперимент. А человеческая жизнь - бесценна. Рождение в космосе, конечно, любопытно, но вряд ли в этом есть необходимость.

Владимир Сычев, заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем РАН:

- Мы инкубировали яйца перепелов, которые были оплодотворены на Земле. Вполне жизнеспособные. Один раз вернули на Землю, правда, не совсем удачно. Посылали рыб: вылуплялись мальки у гуппи. Но, опять-таки, гуппи - это живородящая рыбка, поэтому оплодотворение было на Земле. В космосе просто доходило до развития, вылупления, и все. Единственный организм, который хорошо размножался, - это мухи. Три поколения мух получили на биоспутнике "Фотон". По возвращении на Землю их поделили на две группы: одну оставили в лаборатории, а другую через 20 суток после посадки снова отправили в космос - на этот раз на МКС. Оказалось, что вернувшиеся в космос мухи размножались в условиях невесомости гораздо продуктивнее, чем те, которые остались на Земле.

Подготовили Ирина Краснопольская, Наталия Славина.