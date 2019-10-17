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17.10.2019 22:26
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Химки" в Евролиге

Текст: Максим Домчев
Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение "Химкам" в матче Евролиги - 99:86. Это третья подряд победа армейцев в этом турнире.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЦСКА в новом сезоне пока играет с большими перепадами. Если в Евролиге команда в каждом матче доказывает, что не зря завоевала титул сильнейшего клуба континента, то в Единой лиге ВТБ армейцы пару раз неприятно удивили своих поклонников. "Химки" до этой встречи поражений не знали.

Впрочем, поводов для беспокойства у главного тренера химчан Римаса Куртинайтиса было предостаточно. Несмотря на обилие серьезных приобретений нынешним летом пока выбор у наставника не так велик. А все из-за травм.

Фото: РИА Новости
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Уже в стартовой четверти ЦСКА дал понять сопернику, что в этой встрече команда настроена на победу. Первый отрезок был выигран со счетом 29:20, а 18 очков записал на свой счет хорошо знакомый по выступлению в НБА Майк Джеймс. Лидер "Химок" Алексей Швед на это ответил лишь восемью очками.

К большому перерыву преимущество армейцев достигло уже десяти очков. Но ЦСКА не сбавлял оборотов и за третью четверть увеличил преимущество еще на 6 очков. Химчане в заключительном отрезке встречи попытались было вернуться в игру, но максимум чего смогли добиться - довести разницу до "минус 7". После этого ЦСКА забросил пару трехочковых, и исход матча стал понятен.

Лучшим игроком матча стал Джеймс, набравший 28 очков. Швед отстал от американца на три очка.

После этого успеха у ЦСКА стопроцентный результат - 3 победы в трех матчах. Химчане одержали две победы.

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