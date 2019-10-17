ЦСКА переиграл "Динамо" в столичном дерби и сохранил лидерство в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге состоялся центральный поединок с участием клубов Западной конференции. В Москве "Динамо" принимало ЦСКА.

Хоккеистам ЦСКА хватило двух шайб для того, чтобы выиграть матч у земляков из «Динамо» Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

С первых секунд обе команды играли в открытый, атакующий хоккей. Счет в матче открыли "бело-голубые" - в борьбе Линден неудачно попал клюшкой Кулемину и был наказан большим штрафом и дисциплинарным штрафом до конца игры. Игроки ЦСКА отчаянно отбивались в меньшинстве, но все же не смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Петерссон получил шайбу в центре зоны и бросил над ловушкой Сорокина - 1:0.

В самом начале второго периода армейцы сумели счет сравнять - Светлаков из борьбы отдал пас на Слепышева, который оказался в одиночестве перед воротами "Динамо" и без проблем переиграл Бочарова - 1:1. В дальнейшем на площадке шла вязкая борьба с яркими моментами, но болельщики увидели лишь одну заброшенную шайбу. За пять минут до конца третьего периода Мамину удался хороший бросок с дальней дистанции точно в "девятку" динамовских ворот - 2:1, и ЦСКА одержал пятую победу подряд, сохранив лидерство в турнирной таблице КХЛ.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов на пресс-конференции так прокомментировал итог игры:

- Ребята играли с желанием и настроением. Но, к сожалению, мы забросили всего одну шайбу. Этого мало для победы. Проиграть 1:2 всегда неприятнее, чем 0:5. В последнем случае ты понимаешь, что соперник тебя полностью переиграл. Будем работать дальше, чтобы забивать больше. Не помню, чтобы за одну атаку моя команда попадала в каркас ворот три раза. Не помню потому, что уже долго работаю, а не потому, что этого не было. Почти наверняка потеряли из-за травмы Андре Петерссона, по Вячеславу Кулемину - пятьдесят на пятьдесят.

В свою очередь, наставник ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команде отчасти повезло с результатом:

- Тяжелая игра получилась. Начали неважно, и удаление Вея деморализовало. Но в итоге нам повезло чуть больше, чем сопернику. Поблагодарил ребят за то, что много шайб ловили на себя. Не всегда получается играть красиво, но где-то нужно побиться, чтобы выиграть.

Также в Москве состоялась встреча между "Спартаком" и "Сибирью". Новосибирцы одержали победу на выезде с минимальным преимуществом - 2:1.

Отметим, что "красно-белые" проиграли уже третий матч подряд в регулярном чемпионате.

Рулевой "Спартака" Олег Знарок философски отнесся к неудаче:

- Я не открою Америку, если скажу, что с одним голом матчи не выигрываются. Нам нужно реализовывать моменты, которые есть. В третьем периоде совершили ошибки, из-за которых проиграли. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Ситуация у команды не очень хорошая, но приходит по восемь тысяч и болеют за нас. Мы постараемся исправить ситуацию.

Хорошо играли против "Автомобилиста", "СКА" и "Авангарда", а более слабым командам уступаете. Это синдром?

Олег Знарок: Я уже этот вопрос слышал на прошлой пресс-конференции. Мне очень трудно сказать, я хочу разобраться в этом сам. Вообще сейчас все команды подравнялись, все примерно среднего уровня, за исключением клубов-олигархов.

Тем временем

Юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) начала в Новогорске подготовку к ежегодному турниру "Мировой Кубок вызова". Турнир пройдет со 2 по 9 ноября в городе Свифт-Каррент, Канада.

Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 28 хоккеистов:

Вратари: Валерий Бринкман (СКА, 2003), Павел Канаев ("Спартак"), Семен Вязовой ("Салават Юлаев").

Защитники: Михаил Березовский, Артем Грушников, Владимир Грудинин, (все - ЦСКА), Глеб Иванов, Владислав Сапунов (оба - "Динамо М"), Никита Димитров, Арсений Коромыслов (оба - СКА), Даниил Соболев ("Спартак"), Владислав Лукашевич ("Локомотив").

Нападающие: Данила Ганин, Артем Свищев, Алексей Прокопенко (все - "Авангард"), Илья Иванцов, Владимир Сычев (оба - СКА), Даниил Лазутин, Павел Минтюков, Матвей Надворный, Никита Чибирков (все - "Динамо М"), Федор Свечков ("Лада"), Даниил Григорьев, Иван Мехов (оба - "Ак Барс"), Евгений Горфиняк, Прохор Полтапов (оба - ЦСКА), Данила Юров ("Металлург"), Всеволод Гайдамак ("Спартак").