Демократы пожаловались на оскорбления со стороны Трампа

Представители Демократической партии США в сенате пожаловались на оскорбления со стороны президента страны Дональда Трампа во время встречи для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, по словам главы партии Чака Шумера, хозяин Белого дома назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси "третьесортным политиком".

"Он наносил оскорбления, в особенности в адрес спикера, - передает РИА Новости слова Шумера. - Он назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом".

"Я присутствовал на многих и многих встречах, подобной этой. Никогда я не видел, чтобы президент с таким неуважением относился к равной ветви власти США", - подтвердил сказанное однопартийцем конгрессмен Стени Хойер.

В итоге представители партии были вынуждены покинуть встречу, так ни о чем и не договорившись. Напомним, что ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии. Решение было принято подавляющим большинством голосов: 354 против - 60 при четырех воздержавшихся.