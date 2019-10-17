Для спасения детей изменят строительные нормы

При проектировании оконных блоков их конструкции снабдят системами безопасности. И будут установлены новые, более строгие требования к высоте ограждений лестничных маршей, площадок, балконов и кровель. Такие изменения в строительные нормы и правила Минстрой должен внести до конца года.

Их добивались Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова и знаменитый детский хирург, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль.

Только в прошлом году из окон многоэтажек выпало 900 детей, большинство из них остались инвалидами, более 130 погибли. Годом раньше зафиксировано 849 падений и 106 смертей - такую печальную статистику собрали в аппарате уполномоченного по правам ребенка. Детские хирурги и травматологи видят результаты родительской беспечности не на бумаге - им приходится спасать искалеченных детей. И счет идет не на десятки, а на тысячи детских жизней.

В августе Леонид Рошаль сделал очередное эмоциональное заявление: "Это уже крик отчаяния. За последние четыре года неоднократные попытки привлечь внимание общественности к этой теме через средства массовой информации эффекта не дали. Дети продолжают выпадать, умирать или становиться инвалидами... Выпадение детей из окон уже становится национальной бедой". Доктора поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова направила письма с предложениями конкретных мер в Госдуму, Совет Федерации, правительство и профильные ведомства - Минстрой России и МВД.

"Это касается изменений в законы, - пояснила в интервью "Российской газете" Анна Кузнецова. - Надо внести поправки в технический регламент безопасности зданий, закрепить обязательство строителей использовать только защищенные оконные конструкции, с типовыми замками безопасности, и ужесточить ответственность за нарушение этих правил. Но с другой стороны - необходимо работать и с родителями. Большинство трагедий происходит в абсолютно нормальных семьях, где детей любят, заботятся о них. Нужно использовать любые возможности, чтобы предупредить родителей".

Только в прошлом году из окон много­этажек выпало 900 детей, большинство их них остались инвалидами, более 130 - погибли

И вот, наконец, долгожданное решение. С Минстроем удалось договориться, что изменения в свод строительных правил министерство внесет до конца нынешнего года. "В частности, планируется ввести обязательное применение систем безопасности при проектировании оконных блоков для предупреждения случайного выпадения детей, - говорится в сообщении уполномоченного по правам ребенка. - Определить высоту ограждений наружных лестничных маршей, площадок, балконов, лоджий, террас, кровель (не менее 1,2 метра) и поручней внутренних лестниц (не менее 0,9 метра)".

Как сообщил "РГ" заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков, сейчас "в целях установления обязательности применения систем безопасности для предотвращения открывания оконных блоков детьми и предупреждения случайного выпадения детей из окон", Минстрой вносит дополнительные корректировки в свод правил "Здания жилые многоквартирные". Кроме того, обновленный свод правил будет включен в подготовленный министерством проект актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил обязательного применения при проектировании и строительстве, уточнил замминистра.

"Я очень надеюсь, - отметила Анна Кузнецова, - что изменения, которые планирует внести Минстрой - это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешенных вопросов еще много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье, там тоже живут дети".

Кстати, в некоторых городах неравнодушные люди сами, не дожидаясь "указок" сверху, стали помогать всем желающим провести "тюнинг" оконных конструкций.

В Тюмени и Екатеринбурге весной нынешнего года началась акция "Безопасность 0+". Глава совета отцов при областном уполномоченном по правам ребенка, преподаватель Тюменского университета Александр Чехонин создал бригаду мастеров, готовых помочь обеспечить детскую безопасность в квартирах.