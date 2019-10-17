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17.10.2019 15:42
Рубрика: Власть

Экс-сотрудникам ФСБ смогут ограничивать выезд на пять лет

Текст: Татьяна Замахина
Бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) смогут запрещать выезд за рубеж на срок до пяти лет. Законопроект, который направлен на обеспечение безопасности россиян, прошел первое чтение в Госдуме.

Необходимость принятия такого закона связана со случаями задержания за рубежом и привлечения к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

"Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - заявил один из авторов инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Наиболее активную работу в этом направлении ведут грузинские и украинские спецслужбы, пояснил он.

По словам парламентария, выезд за рубеж может быть ограничен, "когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран". Кроме того, если есть риск провокаций и актов насилия со стороны преступных групп.

- Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений, - уточнил глава комитета.

Не все сотрудники ФСБ, которые будут выходить на пенсию, в отставку, попадут в "запретный" список, пояснил он, отвечая на вопросы депутатов. Эта мера будет применяться при наличии информации об угрозе в отношении конкретного человека или группы граждан. Правила применения указанной нормы разработает сама ФСБ.

Глава комитета не исключил, что в перспективе будет рассмотрен вопрос об ограничениях для экс-сотрудников других правоохранительных органов.

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