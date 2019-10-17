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17.10.2019 19:27
Рубрика: Экономика

Переключили канал

Электронное страхование растет быстрее рынка
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 235(7993)
Страховщики активно развивают онлайн-канал продаж. Рост сборов по отдельным видам в сегменте электронного страхования опережает показатели по соответствующим видам на рынке в целом.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru

По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос в 1,5 раза, достигнув почти 13 миллиардов рублей.

В структуре электронного страхования по доле сборов лидируют автокаско, страхование выезжающих за рубеж и прочие виды страхования, существенную часть которых составляют страхование жизни и ипотечное страхование. Как показал опрос рейтингового агентства, 80 процентов участников рынка собираются в ближайшие годы внедрить новые ИТ-продукты или усовершенствовать уже существующие в компании процессы. Совершенствовать взаимодействие с клиентом через "личный кабинет" на сайте и через мобильное приложение намерены 40 процентов страховщиков.

Фото: Пресс-Служба СПАО "Ингосстрах"
Продажи страховых продуктов через онлайн-канал растут

- Мы активно развиваем наше мобильное приложение в части страховых и нестраховых сервисов и создаем экосистему для наших клиентов, - подтвердил заместитель руководителя центра дистанционного сервиса ВСК Александр Путилин. - Также мы развиваем систему комплексной скоринговой оценки страховых рисков. Кроме этого, для анализа поведения потребителей мы используем технологии big data.

Наибольшим спросом у тех, кто покупает страховки онлайн, пользуются автострахование, продукты, связанные с защитой на период отдыха, а также страхование имущества.

- Сегодня развитие электронных сервисов является возможностью выхода на новые сегменты и сокращения операционных расходов страховых компаний, поэтому все игроки рынка пытаются развивать цифровое направление, - отметил Александр Путилин. - За последние годы уровень проникновения электронных сервисов в повседневную жизнь значительно возрос. Люди привыкли пользоваться удобством онлайн-сервисов. Это касается как финансовых транзакций, так и покупки товаров и услуг, в том числе страхования. Также росту способствует активная позиция регулятора по развитию онлайн-рынка страхования и вовлечение агрегаторов в продажу страховых продуктов.

Наибольшим спросом у тех, кто покупает страховки онлайн, пользуются автострахование и продукты, связанные с защитой на период отдыха

Страховщики внедряют ИТ-решения при урегулировании страховых случаев. По оценкам "Эксперт РА", за прошлый год более половины компаний стали предоставлять клиентам такую возможность. При этом у четверти страховых компаний нет возможности на сайте произвести расчет и покупку полиса. А каждый пятый страховщик, продающий полисы через онлайн-канал, реализует таким образом исключительно полисы ОСАГО. В то же время 83 процента компаний, продающих полисы через сайт, предлагают клиентам довольно широкую линейку продуктов, в основном полисы страхования от несчастных случаев и болезней, выезжающих за рубеж, ДМС, автокаско, имущества физических лиц, ответственности, финансовых рисков, жизни и некоторые другие.

Фото: Photoxpress
В страховании жизни растут продукты с рассрочкой

Однако не все готовы пользоваться этими опциями. Большая часть россиян (46 процентов) негативно относятся к оформлению ОСАГО онлайн, показал опрос аналитического агентства "Автостат" и издательства "За рулем". Каждый десятый еще не пробовал пользоваться онлайн-сервисом, но уже видел негативные отзывы. Каждый пятый из участников опроса сказал, что не доверяет онлайн-страхованию, предпочитая обращаться в страховую компанию напрямую. Почти у трети опрошенных претензии носят технический характер. Часть клиентов посчитали неудобным интерфейс, через который предлагается купить полис, часть жалуются на слишком долгую обработку данных.

Россияне в целом пока плохо информированы о современных технологиях. В этом признались 60 процентов опрошенных Аналитическим центром НАФИ и организацией "Цифровая экономика". Почти половина опрошенных редко обращают внимание на новости из мира высоких технологий, а каждый пятый совсем не интересуется сообщениями по этой теме. При этом более половины россиян сказали, что им нравится быть в курсе современных технологий, тестировать новые технические устройства или программы.

- Активная цифровизация одновременно и радует, и пугает людей, - указала руководитель исследовательских проектов в сфере цифровизации Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова. - С одной стороны, россияне осознают, что использование технологий может облегчить жизнь и упростить выполнение рутинных дел. В то же время в сознании многих остается недоверие к технологиям. И чаще всего это связано с отсутствием ранее у человека необходимости активно применять цифровые технологии в своей жизни. Однако большинство трудностей и предрассудков можно избежать, если повышать цифровую грамотность людей.

Фото: Виктор Авдеев
Индивидуализацию тарифов ОСАГО важно довести до конца

По прогнозу "Эксперт РА", объем премий в электронном страховании без учета ОСАГО по итогам 2019 года достигнет 19-20 миллиардов рублей. Ожидаемое снятие запрета на продажи электронных полисов посредниками, появление финансовых маркетплейсов и внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений - все это, по мнению аналитиков, будет способствовать дальнейшему ускоренному развитию сегмента электронного страхования.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгения Носкова
Экономика Страхование
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