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17.10.2019 13:30
Рубрика: В мире

Евросоюз и Великобритания достигли сделки по Brexit

Текст: Александр Саможнев
Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли сделки по Brexit, говорится в заявлении Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рекомендовал совету ЕС одобрить эту сделку. Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон информировал, что сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента, сообщает Reuters.
Фото: REUTERS/Francois Lenoir Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: REUTERS/Francois Lenoir

"Мы достигли нового замечательного соглашения" - написал британский премьер в Twitter. Джонсон рассчитывает, что британский парламент одобрит соглашение в субботу.

Миркин: Brexit без соглашения - это потрясение

Успешное согласование условий Brexit подтвердил также председатель ЕК Жан-Клод Юнкер. "Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку", - заявил Юнкер.

По данным информагентства AFP, стороны работали над текстом соглашения всю ночь, чтобы уточнить все детали для согласования на саммите Евросоюза в Брюсселе. Однако неожиданно общие усилия оказались под угрозой. Лидеры Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) заявили, что партия пока не может поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС, выработанное при премьере Борисе Джонсоне. По оценкам наблюдателей, поддержка DUP на голосовании по Brexit в парламенте будет многое значить для Джонсона, который рассчитывает до 31 октября 2019 года вывести Великобританию из ЕС.

Фото: EPA
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Напомним, выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, в соответствии с которым, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер Борис Джонсон должен просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку.

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