Евросоюз и Великобритания достигли сделки по Brexit

"Мы достигли нового замечательного соглашения" - написал британский премьер в Twitter. Джонсон рассчитывает, что британский парламент одобрит соглашение в субботу.

Успешное согласование условий Brexit подтвердил также председатель ЕК Жан-Клод Юнкер. "Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку", - заявил Юнкер.

По данным информагентства AFP, стороны работали над текстом соглашения всю ночь, чтобы уточнить все детали для согласования на саммите Евросоюза в Брюсселе. Однако неожиданно общие усилия оказались под угрозой. Лидеры Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) заявили, что партия пока не может поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС, выработанное при премьере Борисе Джонсоне. По оценкам наблюдателей, поддержка DUP на голосовании по Brexit в парламенте будет многое значить для Джонсона, который рассчитывает до 31 октября 2019 года вывести Великобританию из ЕС.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, в соответствии с которым, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер Борис Джонсон должен просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку.