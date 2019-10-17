Знать все о каждом террористе - задача мировых спецслужб. Они должны знать, чем каждый из них, условно говоря, дышит, и даже добывать его "интернет-профиль".

Такое мнение высказал глава ФСБ России Александр Бортников, говоря об актуальных задачах борьбы с терроризмом. Выступая на проходящем в Сочи XVIII совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов, он пояснил, что терроризм активно работает в сети.

А потому, действуя сообща, оперативники должны добывать подробные сведения о международных преступниках, создавать досье на каждого с самыми подробными установочными данными личности, их контактами и местами пребывания.

Никогда еще вопросы, связанные с перемещениями боевиков по всему земному шару, не стояли так остро. Но благодаря глобальной сети интернет и системе спутникового позиционирования реально отслеживать всех подозрительных личностей, которые засветились в виртуальном пространстве запросами, скажем, о сборе взрывных устройств, пропагандой экстремизма, вербовочными действиями.

При этом ФСБ России считает серьезной проблемой нежелание некоторых мировых компаний идти на сотрудничество со спецслужбами в сфере противодействия террористам в киберпространстве.

"Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой​​​. В этой связи серьезной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности", - сказал Александр Бортников.

Очень вредит борьбе с терроризмом и политизация этой темы. Боевики выигрывают от недостаточной координации взаимодействия силовиков разных стран. Террористы же давно перестали замечать границы, и интернет им в этом только в помощь. Они все чаще во взаиморасчетах стали переходить не просто на криптовалюты, движение которых, в принципе, отследить возможно, но на защищенные криптовалюты.

Террористы используют уже не просто криптовалюты, а защищенные криптовалюты

"Совершенствуется практика сбора средств с помощью электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а также посредством неформальной расчетной системы "Хавала", - сказал директор ФСБ. - Все чаще используются так называемые конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов".

По словам Александра Бортникова, приобретя виртуальные финансы, террористы обеляют их с помощью подставных фирм, которые легально участвуют в торгах на фондовых биржах. Также преступники вкладывают средства в недвижимость и различные отрасли экономики.

По данным ФСБ России, террористические организации получают очень приличные средства от игры на фондовых рынках и вложений в недвижимость. Они зачастую соединяют усилия с обычным организованным криминалом. Основными источниками доходов террористических группировок являются наркобизнес, торговля оружием, природными ресурсами и культурными ценностями, вымогательство, организация каналов нелегальной миграции, работорговля, сбыт фальшивых денег.

Террористы используют уже не просто криптовалюты, а защищенные криптовалюты