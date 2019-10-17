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17.10.2019 16:53
Рубрика: Власть

Глава ФСБ пояснил претензии к месенджерам

Текст: Тимофей Борисов

У спецслужб нет конфликта ни с одной из компаний-мессенджеров. Но есть проблемы, которые можно решить с помощью компромиссов.

Такое пояснение дал сегодня журналистам по итогам совещания спецслужб в Сочи глава ФСБ России Александр Бортников.

Он не стал опровергать свои слова о наличии проблем с компаниями, предоставляющими услуги в Сети, а лишь разъяснил свою позицию. Накануне Александр Бортников назвал серьезной проблемой нежелание IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности, так как мессенджеры являются основным инструментом общения между бандитами.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"У нас сегодня конфликтов ни с кем нет, кроме той ситуации, которая была, как вы помните, с Дуровым. Но как мы видим, Telegram работает, находясь на территории других стран с представителями в том числе и спецслужб, дает возможность им использовать свой ресурс", - приводит ТАСС слова директора ФСБ.

Таким образом, Александр Бортников не считает, что у спецслужб есть конфликт с компаниями - владельцами мессенджеров из-за доступа к ключам шифрования переписки. Но, по его словам, проблема есть, и она общая, а не только российская, и тут надо искать компромиссы. Этим, кстати, занимаются не только российские спецслужбы, но и спецслужбы других стран. Бортников сообщал, что и в Европе в первой половине этого года представители государств и силовых ведомств встречались с представителями крупнейших интернет-компаний и вырабатывали подходы.

Компании беспокоятся по поводу вмешательства в личную жизнь пользователей и нарушений прав и свобод граждан. А силовики руководствуются требованиями обеспечения безопасности.

"Хотелось бы верить в то, что понимание необходимости объединения усилий в направлении выявления угроз будет способствовать повышению эффективности нашей совместной работы", - сказал Бортников.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Блокировка мессенджера Telegram
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