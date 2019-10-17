Как лучше подготовить иностранцев к учебе в российских вузах

На III Международном конгрессе преподавателей подготовительных факультетов и руководителей вузов РФ обсуждают новые возможности развития русского языка и его самочувствие за рубежом. Одна из главных тем - формат электронного обучения и тестирование как объективная форма контроля за успеваемостью и ошибками изучающих "великий и могучий".

Актуальность этого профессионального форума трудно переоценить, поскольку в России по государственным квотам учится 15 тысяч иностранцев. Как рассказывают лауреаты Международного Пушкинского конкурса "РГ" для педагогов-русистов, к примеру, только из Таджикистана в вузах в нашей страны учится 630 человек.

Международный конгресс проходит в третий раз, сообщает портал "Русский мир".

Лингвистическая ассамблея объединяет несколько крупных мероприятий. Особый акцент на семинар, посвященный вопросам набора и обучения студентов из-за рубежа. Запланирована и Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы реализации образовательных программ на подготовительных факультетах для иностранных граждан". Педагогам предложат пройти интенсивные курсы повышения квалификации.

В Когрессе принимают участие учителя русского языка как иностранного из России и других стран, представители ведомства науки и высшего образования, главы МАПРЯЛ и РОПРЯЛ. Также к ним присоединились преподаватели подготовительных отделений вузов, где студенты из-за границы изучают русских язык перед тем, как начать учёбу по специальности.

В этом году организацией конгресса занимается Министерство науки и высшего образования, Российский университет дружбы народов (РУДН), Государственный институт русского языка имени Пушкина.