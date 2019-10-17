Каким будет рубль при негативном сценарии МВФ по нефти

Новости

Министр по делам Окинавы посетил скандальный храм Ясукуни 06:36
Изготовлявших "летающие бомбы" радикалов задержали в Гонконге 06:16
Астронавты Джессика Меир и Кристина Кук выйдут в пятницу в открытый космос 06:03
Вблизи воинской части в Чите застрелили медведя 05:49
У Дамаска появится город-спутник 05:40
На Филиппинах пять человек стали жертвами землетрясения 05:30
В Приморье начали выплачивать компенсации жильцам обрушившегося дома 05:00
В США пять компаний заплатят 50 млрд долларов по делу об опиоидах 04:59
Видео: В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на дерево 04:51
Министр финансов США рассказал о работе над сделкой с КНР 04:43
Истребители МиГ-31 перехватили "самолет" в Арктике 04:29
Air Canada возобновит полеты на Boeing 737 MAX не раньше февраля 04:25
В Японии число жертв тайфуна "Хагибис" достигло 77 человек 04:12
Захарова призвала Моро распространить призыв к закрытию "Миротворца" 03:29
Экс-чиновников ВМФ Аргентины допросят по делу о гибели подлодки "Сан-Хуан" 03:27
Неизвестные избили организатора протестов в Гонконге 03:23
Иракские военные задержали бежавших из Сирии боевиков ДАИШ 02:48
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами 02:47
Трамп пообещал США Великую депрессию в случае избрания "клоуна" 02:40
Пенс и Помпео вылетели в Турцию для обсуждения кризиса в Сирии 02:15
Не менее 18 палестинцев пострадали в конфликте с военными Израиля 02:09
Военные США разбомбили свой склад боеприпасов в Сирии 02:05
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Барселоне 01:43
Не менее 30 человек погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии 01:15
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана "не подводить мир" 01:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Каким будет рубль при негативном сценарии МВФ по нефти

Текст: Георгий Панин
Международный валютный фонд (МВФ) снизил свой прогноз по цене нефти. По новой версии, в 2019 году ее среднее значение достигнет 61,78 доллара за баррель марки Brent, а в 2020 - уже 57,94 доллара.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С этими цифрами согласились многие эксперты. В том числе и эксперт "Российской газеты", ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский.

Андрей, МВФ также спрогнозировал в следующем году и самый низкий рост мировой экономики за последние десять лет. У нефти, похоже, нет вариантов?

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Оценены шансы на скорое укрепление рубля

Перекальский: Похоже на то. По мере синхронного замедления крупнейших мировых экономик спрос на нефть будет снижаться. А предложение, напротив, будет расти. В первую очередь за счет американских и канадских производителей сланцевой нефти.

И никакие усилия ОПЕК+ по снижению добычи и предложения на мировой рынок не помогут: все, что недопоставили ОПЕК и Ко., с лихвой перекрывают североамериканские поставщики.

Следовательно, мы уже вряд ли увидим нефтяные котировки выше 70 долларов за баррель в этом и, тем более, в следующем году. Так что прогноз МВФ про 58 долларов за баррель представляется вполне реалистичным.

И какой курс доллара мы тогда увидим?

Перекальский: Если абстрагироваться от других негативных факторов, которые будут влиять на нашу национальную валюту в обозримом будущем, то при такой цене на нефть доллар вполне может прибавить пару рублей. И за него будут давать никак не меньше 66-67 рублей.

Но есть и другой сценарий: при плохом стечении обстоятельств нефть в горизонте полутора - двух лет вполне может подешеветь до 30 долларов. Тогда рубль уйдет в ценовой диапазон 72-76 рублей за доллар. И это еще довольно оптимистичный сценарий, исключающий внутриполитические риски.

А что нам ждать на рынках завтра?

Перекальский: Что касается прогнозов на четверг, 17 октября, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках нефти и доллара США по отношению к рублю.

Так в 15:30 мск будет опубликован большой блок данных по американской экономике, включая количество разрешений на строительство. Если данные окажутся заметно лучше прогнозов, это вызовет некоторое укрепление доллара, в том числе и к рублю.

Фото: iStock
Чем грозит рублю рекордная скупка золота Россией, Китаем и Турцией

В 18:00 состоится публикация данных по запасам нефти в США от EIA (Администрация энергетической информации Министерства энергетики США). Если запасы нефти сократятся, нефтяные котировки пойдут вверх. А это, в свою очередь, будет способствовать укреплению нашей национальной валюты. Публикации значимой макроэкономической статистики по экономике Еврозоны на завтра не запланировано.

С учетом этого, в течение дня можно ожидать продолжения ослабления рубля по отношению к доллару до отметки 64,5 рублей за доллар и снижения рубля по отношению к евро до 71,10-71,15 рубля.

В целом, какие будут валютные итоги этой недели?

Перекальский: Исходя из совокупного воздействия всех перечисленных факторов, к концу этой недели можно ожидать продолжения восстановления доллара и евро по отношению к рублю. Максимальный курс доллара видится в районе 64,50-64,60 рубля, а евро - 71,20-71,30 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату и место встречи Путина с Эрдоганом
В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку