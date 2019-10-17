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17.10.2019 15:34
Рубрика: Общество

В ассирийских текстах нашли описание мощной "космической атаки"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Университета Цукуба (Япония) изучили древние клинописные тексты, сделанные ассирийскими и вавилонскими астрологами порядка 2700 лет назад, и нашли в них описание необычно мощной солнечной активности.

Об открытии рассказывается на сайте университета. Исследователи расшифровали тексты древних клинописных табличек. Оказалось, что они описывают необычные красные небеса. С Земли такое явление люди наблюдали примерно с 679 до 655 гг. до н.э.

Отчеты о своих наблюдениях ассирийские и вавилонские астрологи более двух тысячелетий назад посылали правителям. Последние придавали большое значение различным небесным знамениям, поэтому они буквально заказывали астрологические наблюдения. Ученые того времени внимательно следили за движением комет и астероидов, а также за планетами.

Фото: Ole Haupt / SDU
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В целом исследователи нашли в древних текстах яркие описания тех небесных событий, которые могли быть вызваны необычайно мощными солнечными бурями. Эти наблюдения были сделаны в Вавилоне и ассирийском городе Ниневии, которые одновременно упоминаются в Библии.

Например, на одной табличке было написано, что "красное покрывает небо", а на другой была найдена надпись "красное облако". Ученые считают, что сегодня подобные явления мы называем стабильными полярными красными дугами.

Они состоят из свечения, испускаемого электронами в атомах кислорода после возбуждения атмосферы интенсивными магнитными солнечными полями. В периоды такой активности Земля подвергается своего рода космической атаке, которая способна глобально вывести из строя систему энергоснабжения.

"Хотя мы обычно думаем, что полярные сияния ограничены северными широтами, в периоды сильной магнитной активности, как при выбросе солнечной массы, они могут наблюдаться гораздо дальше на юге, - пишут исследователи. - Кроме того, из-за изменения магнитного поля Земли с течением времени Ближний Восток в тот период времени был ближе к геомагнитному полюсу, чем сейчас".

Чтобы проверить гипотезу о солнечных бурях, ученые сопоставили расшифрованные тексты с полученными ранее данными радиоуглеродного анализа древних деревьев. Последний позволил определить уровень концентрации в стволах углерода-14, а датирование провели по кольцам.

Известно, что объем содержания в стволах радиоактивного углерода-14 повышается в периоды максимальной солнечной активности. Сопоставление данных показало, что наблюдения древних астрологов хронологически совпадают с периодами повышения в деревьях концентрации углерода-14.

"Хотя точные даты наблюдений неизвестны, мы смогли значительно сузить диапазон поиска, - говорит ведущий автор работы Ясуюки Мицума. - Это открытие позволит нам воссоздать историю солнечной активности и поможет предсказать будущие солнечные магнитные бури, которые могут повредить спутники и другие космические аппараты".

Полную версию статьи можно найти в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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