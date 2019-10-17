Форварду испанского футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионелю Месси в среду была вручена "Золотая бутса" - приз лучшему бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран.

В прошлом сезоне-2018/19 знаменитый южноамериканец в 34 матчах двухкругового турнира испанской Примеры 36 раз огорчал голкиперов команд-соперников его "Барсы".

Полученная в среду награда стала уже шестой подобной в блистательной карьере Лионеля Месси. Ранее он становился лауреатом по итогам сезонов 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17 и 2017/18.

Необходимо пояснить, что основным показателем в определении обладателя "Золотой бутсы" формально является не число забитых мячей, а количество начисленных баллов. Голы в топовых чемпионатах умножаются на два, в первенствах среднего уровня - на полтора, ну а в лигах низшего калибра типа эстонской или албанской - лишь на единичку.