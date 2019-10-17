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Рубрика: Общество

Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: Nikos Skarpelis / Stelida Naxos Archeological Project Фото: Nikos Skarpelis / Stelida Naxos Archeological Project
Фото: Nikos Skarpelis / Stelida Naxos Archeological Project

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Макмастера при проведении раскопок в Греции обнаружила  новые доказательства того, что остров Наксос был заселен ранними людьми порядка 200 тысяч лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Выводы ученых основаны на результатах многолетних раскопок. Они бросают вызов современным представлениям о передвижении человека в Средиземноморском регионе, а также заставляют пересмотреть маршруты, по которым наши ранние предки проникли из Африки в Европу.

Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images
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Новые данные были получены членами археологического проекта Stelida Naxos, который объединяет ученых со всего мира. Они проводят раскопки на острове Наксос с 2013 года. В исследовании приводятся доказательства того, что эту территорию как минимум 200 тысяч лет назад заселили неандертальцы и другие ранние виды человека.

До сих пор считалось, что средиземноморские острова были заселены лишь около девяти тысяч лет назад. Причем предполагалось, что сделать это могли только современные люди - представители вида Homo sapiens. Мол, только они были достаточно развиты, чтобы построить морские суда и добраться до островов, где занялись земледелием.

Ученые считали, что Эгейское море, отделяющее современную Турцию от континентальной Греции, для неандертальцев и более ранних гоминидов было непреодолимым. И единственным путем в Европу был сухопутный "мост" во Фракии.

Однако в новой статье авторы доказывают, что этот бассейн на самом деле был доступен намного раньше, чем считалось. В определенные периоды Ледникового периода уровень моря значительно снижался. Это открывало сухопутный маршрут между континентами, создавая альтернативу упомянутому выше "мосту".

Фото: Пресс-служба ДГТУ
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Исследователи считают, что этот район был очень привлекателен для ранних людей из-за больших запасов пресной воды, а также обилия сырья, из которого изготавливали инструменты.

Именно такие свидетельства были обнаружены при раскопках в доисторическом карьере Стелида, расположенном на северо-западном побережье Наксоса.

Здесь археологи нашли сотни тысяч каменных орудий и отходов такого производства. Ранние Homo sapiens, неандертальцы и другие виды древних людей использовали местный камень под названием chert для изготовления своих инструментов и оружия.

Датирование и показало, что возраст самых древних артефактов составляет около 200 тысяч лет. Впрочем, исследователи не исключают, что в древности люди могли добраться до островов не только пешком по обмелевшему морю.

Есть предположение, что даже неандертальцы могли мастерить грубые лодки, способные преодолевать небольшие морские расстояния.

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