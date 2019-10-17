Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Макмастера при проведении раскопок в Греции обнаружила новые доказательства того, что остров Наксос был заселен ранними людьми порядка 200 тысяч лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Выводы ученых основаны на результатах многолетних раскопок. Они бросают вызов современным представлениям о передвижении человека в Средиземноморском регионе, а также заставляют пересмотреть маршруты, по которым наши ранние предки проникли из Африки в Европу.

Новые данные были получены членами археологического проекта Stelida Naxos, который объединяет ученых со всего мира. Они проводят раскопки на острове Наксос с 2013 года. В исследовании приводятся доказательства того, что эту территорию как минимум 200 тысяч лет назад заселили неандертальцы и другие ранние виды человека.

До сих пор считалось, что средиземноморские острова были заселены лишь около девяти тысяч лет назад. Причем предполагалось, что сделать это могли только современные люди - представители вида Homo sapiens. Мол, только они были достаточно развиты, чтобы построить морские суда и добраться до островов, где занялись земледелием.

Ученые считали, что Эгейское море, отделяющее современную Турцию от континентальной Греции, для неандертальцев и более ранних гоминидов было непреодолимым. И единственным путем в Европу был сухопутный "мост" во Фракии.

Однако в новой статье авторы доказывают, что этот бассейн на самом деле был доступен намного раньше, чем считалось. В определенные периоды Ледникового периода уровень моря значительно снижался. Это открывало сухопутный маршрут между континентами, создавая альтернативу упомянутому выше "мосту".

Исследователи считают, что этот район был очень привлекателен для ранних людей из-за больших запасов пресной воды, а также обилия сырья, из которого изготавливали инструменты.

Именно такие свидетельства были обнаружены при раскопках в доисторическом карьере Стелида, расположенном на северо-западном побережье Наксоса.

Здесь археологи нашли сотни тысяч каменных орудий и отходов такого производства. Ранние Homo sapiens, неандертальцы и другие виды древних людей использовали местный камень под названием chert для изготовления своих инструментов и оружия.

Датирование и показало, что возраст самых древних артефактов составляет около 200 тысяч лет. Впрочем, исследователи не исключают, что в древности люди могли добраться до островов не только пешком по обмелевшему морю.

Есть предположение, что даже неандертальцы могли мастерить грубые лодки, способные преодолевать небольшие морские расстояния.