Российские клубы проводят очередные матчи на международной арене. А чуть ранее наши представители в Еврокубке, "Локомотив-Кубань" и УНИКС, переиграли французские команды.

Краснодарцы считаются одними из главных фаворитов Еврокубка, но пока "Локо" лихорадит. В стартовой встрече кубанский клуб потерпел необязательное поражение от литовского "Ритаса", а в минувшую субботу оступился уже в Единой лиге, когда на выезде проиграл "Астане" 88:90. Так что домашняя игра против "Лиможа" была очень важна.

Французы сопротивлялись очень достойно, и на 33-й минуте встречи счет еще был равным - 63:63. Лишь после этого усилиями Каммингса, Фридзона и Уильямса "Локомотив-Кубань" сделал рывок, достойного ответа на который у "Лиможа" уже не нашлось. В итоге кубанцы довели встречу до уверенной победы - 86:75 (20:19; 22:22; 13:17; 31:17). Самым результативным в составе российского клуба стал Алан Уильямс - 17 очков. Уилл Каммингс и Сэм Деккер набрали по 14 очков. При этом последний провел на площадке почти 36 минут, то есть отыграл практически без замен.

- Мы в начале процесса формирования команды, так что это нормальное явление - чередование побед и поражений на данном этапе, - заявил на пресс-конференции главный тренер "Локомотива-Кубани", Лука Банки. - Играли против физически очень мощной команды и ожидали от них подобного сопротивления. В первые двадцать минут мы не могли взять инициативу в свои руки, действовали нерешительно. Я доволен, что наша работа уже начинает приносить результаты.

Позитивно был настроен и президент краснодарского клуба Андрей Ведищев, слова которого приводит официальный сайт "Локомотива-Кубани": "В непростом матче "Локо" был лучше соперника и в нападении, и в защите. Да, эмоции хорошие, одержали победу, но это длинный сезон, самые важные матчи еще впереди. Поединок против "Лиможа" - лишь один из тех, которые нужно выигрывать, тем более дома, поэтому почивать на лаврах нельзя. Надо готовиться к следующей игре".

"Лимож" на равных бился в Краснодаре до середины четвертой четверти

Кстати, уже в следующем поединке "Локо" ждет встреча с другим российским представителем в Еврокубке - казанским УНИКСом. Он накануне тоже встречался с представителем Франции - "Нантером". С той лишь разницей, что команда Димитриса Прифтиса играла на выезде в Нанте. И испытывала там проблемы, особенно в первой четверти, которую французы выиграли с разницей в семь очков. К большому перерыву казанцы ситуацию выровняли, а исход встречи решила концовка. Ключевые штрафные забил Эррик Макколлум, который стал у УНИКСа самым результативным игроком вечера - 24 очка. Итоговый счет - 94:92 (20:27, 24:17, 25:26, 25:22) в пользу российского клуба. Для казанцев это вторая победа в Еврокубке.