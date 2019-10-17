Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты сотрудничества

Расширить кооперационные связи в рамках региональной кооперации Союзного государства и "по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества" предложил Александр Лукашенко 17 октября на встрече с губернатором Новгородской области. Андрей Никитин прибыл в Минск с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметив, что руководитель российского региона впервые посещает республику, белорусский руководитель подчеркнул, что этот визит представляет "хорошую возможность познакомиться со страной, оценить ее экономический и производственный потенциал".

Президент РБ отметил, что постоянно встречается с руководителями регионов Союзного государства. "Я очень часто говорю: это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия - больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - убежденно заявил Лукашенко.

Беларусь, по его словам, остается главным стратегическим партнером России, выразив уверенность в том, что совместно с Дмитрием Мезенцевым, послом России в РБ, МИД и правительством России будут решены все возникающие в СГ вопросы. "Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае и все текущие проблемные вопросы будут улажены", - констатировал Лукашенко.

Эту дружественную тональность беседы поддержал и российский гость. "Очень приятно быть здесь, почувствовать знаменитое белорусское гостеприимство. Действительно, оно потрясающее", - сказал Андрей Никитины в начале встречи.

По его словам, есть как минимум две вещи в истории, которые никто не может изменить. "Первая история - это, конечно, Великая Отечественная война. На Новгородской земле еще в советское время зародилось поисковое движение. Сейчас отряды из Беларуси активно участвуют в поиске и на Новгородской земле. Каждый год приезжает отряд из Бреста. Только за последние годы найдено около 80 красноармейцев - уроженцев Беларуси в новгородских лесах, болотах", - сообщил губернатор.

Напомнил новгородский губернатор и о более древних страницах совместной летописи: о храмах Софии новогородской и Софии полоцкой. Они, по его словам, "основание всей нашей истории. Ее фундамент находится и в Беларуси, и на Новгородской земле. Это тоже невозможно отменить и переиначить", - уверен Никитин.

Российская делегация, сообщают новостные порталы, участвовала в тот же день и в торжественной церемонии возложения венка к стеле "Минск - город-герой", почтив память павших в годы Великой Отечественной войны.