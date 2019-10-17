Медстраховки будут продавать людям напрямую

Россияне стали покупать больше полисов ДМС самостоятельно, не дожидаясь соцпакета от работодателя. По данным BusinesStat, в 2018 году объем премий страховщиков от физлиц вырос на 9,8 процента, до 18,3 миллиарда рублей.

Эксперты уверены: телемедицина и растущий объем предложения по диспансеризациям быстро "запустит" рынок медстрахования частных лиц, который за три года займет до 50 процентов коммерческой медицины.

В Москве доля ДМС достигает 10 процентов всех медицинских приемов. По России в целом этот показатель ниже из-за разного уровня экономического развития и доходов населения. "В совокупности доля платных медицинских услуг и ДМС вряд ли превышает 30 процентов от общего объема рынка", - полагает эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Средняя стоимость полиса для сотрудников предприятий при численности коллектива от 100 человек - 20-30 тысяч рублей в год, для частных лиц - от 10-20 тысяч рублей, но такие программы обычно не включают стационарную помощь. "Портрет страхователя по "классическим" продуктам ДМС - поликлиническое, стоматологическое обслуживание, экстренная стационарная помощь - в целом характеризуется достаточно стабильными закономерностями - работающие мужчины и женщины от 30 до 55 лет, при этом мужчины сохраняют некоторое численное преимущество - 55 процентов против 45", - отметил директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток.

Рынок ДМС для частных лиц пока только формируется в России. По данным BusinesStat, доля премий от корпоративных полисов ДМС в Москве в 2018 году составила 81,7 процента (81,8 миллиарда рублей). Устойчивый спрос пока есть на детские программы страхования, особенно для детей до года, также самостоятельно страхуются состоятельные люди, привыкшие к высокому уровню сервиса, или лица, не имеющие полиса ОМС (экспаты).

В продуктах-конструкторах клиент сам сможет выбирать нужные ему медицинские услуги

Остальной рынок только начинает развиваться. Адекватные по наполнению медицинскими услугами программы для частных лиц стали появляться только 2-3 года назад.

"Потенциально спрос на такой продукт есть, но его блокирует высокий порог входа с финансовой точки зрения: хороший полис ДМС для физлиц стоит около 50 тысяч рублей. Как такового рынка ДМС для физических лиц нет, он в основном состоит из родственников сотрудников, застрахованных по корпоративной программе, за исключением мигрантских полисов", - указал сооснователь и исполнительный директор BestDoctor Михаил Беляндинов.

Именно в увеличении продаж полисов ДМС частным лицам страховщики сейчас видят точку роста. И привлекать простых граждан в систему страховщики планируют новыми цифровыми технологиями: удобные приложения, телемедицина для связи с врачом, никакой беготни по кабинетам, чтобы узнать, оплатит ли страховая ту или иную процедуру.

"Мы прогнозируем рост внимания страховых компаний к ДМС частных лиц и расширение продуктовой линейки в этом сегменте, дальнейшее развитие телемедицинских программ, а также разработку новых продуктов-конструкторов, в которые клиент сам сможет добавлять необходимые ему услуги. Перспективы мы видим в развитии цифровых технологий, в частности, мобильного приложения для застрахованных и автоматизации документооборота с лечебными учреждениями", - говорит управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхование" Наталья Харина.

Страховые компании будут активно внедрять новые решения по цифровой интеграции с клиниками, например, на основе технологии блокчейн, с онлайн-администрированием договоров и мгновенным согласованием назначенных процедур.

По словам генерального директора Mains Group Сергея Худякова, существует огромный рынок, где люди платят напрямую в клиники, а также существенный теневой сектор. Многие страховые компании мечтают эти отношения перевести в страховую плоскость. Освоение рынка страхования физических лиц по ДМС - ключевая задача и возможности страховых компаний на ближайшие пять лет.

Наиболее востребованные сегодня опции в полисах ДМС - это амбулаторная помощь, вызов врача на дом, госпитализация. Менее востребована стоматология, часто из-за желания клиента снизить стоимость полиса. Пользуются спросом дополнительные опции - экстренная медицинская помощь по России, ведение беременности и родовспоможение. По численности же более распространен продукт для профилактики заболеваний, переносимых клещами, особенно в Сибири. Это полисы стоят обычно до 500 рублей в год.

"Страховые компании постоянно работают над продуктом и расширяют ассортимент услуг в рамках ДМС. Помимо "классического" ДМС компании активно внедряют программы по лечению онкологии и других тяжелых заболеваний, формируется большое количество предложений по чекапам - диспансеризациям - для раннего выявления заболеваний, программы по пропаганде здорового образа жизни и другие", - рассказал Сергей Худяков.

По мнению экспертов, в будущем цена классического полиса ДМС будет только увеличиваться, это связано с увеличением цен клиник на медицинскую помощь. Но будут появляться инструменты, которые в итоге сделают страховку доступной потребителю. Стоимость нового полиса складывается из медицинской анкеты и в основном зависит от пола и возраста, перенесенных заболеваний, набора опций (рисков).

"Стоимость полисов зависит также от медицинской инфляции. Во всем мире индекс роста цен на медицинские услуги всегда выше среднего на 1-3 процента. Медицинская инфляция отражает общий прогресс в медицине и его же спонсирует в конечном итоге", - пояснил независимый финансовый советник, сооснователь онлайн-школы финансовой свободы FinFree Александр Князев.

Каждый год увеличивается число новых продуктов в медицинском страховании. Все чаще эти опции становятся предметом отдельных договоров, что будет в итоге снижать среднюю стоимость одного полиса ДМС. На рынке уже много опций стоимостью до 3 тысяч рублей. Это позволяет человеку выбрать только самое важное для себя. Не факт, что ему понадобится именно эта опция, но мы склонны опираться на свой прошлый опыт или доверять знакомым, говорит Александр Князев.

Более активно будет продаваться франшиза в медицинском страховании. При добавлении более дорогих рисков франшиза помогает оптимизировать цену. Пациент обращается за услугой и доплачивает небольшую сумму в кассу клиники либо в приложении страховой компании. "Полис ДМС был и остается очень персонализированным продуктом, это дает клиенту возможность выбрать оптимальный по соотношению цены и наполнению вариант. Но как в любом правиле, и здесь есть исключения - страховые продукты по узким страховым случаям с фиксированными условиями", - резюмирует Андрей Копыток.