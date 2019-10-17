Новости

В Петербурге из контактного зоопарка спасли сипуху 14:18
На Ставрополье задержали женщину, расцарапавшую портреты ветеранов 14:15
Легендарный внедорожник Mitsubishi покинет Россию 14:05
Петербуржец чуть не убил соседа, жаловавшегося на шумный ремонт 13:58
Песков оценил необычный стиль письма Трампа Эрдогану 13:54
МИД: Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Каталонии 13:52
В Перми бродячие собаки съели пенсионерку 13:46
Медведев призвал не засорять русский язык 13:38
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины 13:33
Эксперт: Результаты поддержки детского кино увидим через 5-7 лет 13:29
В РФ могут отменить плату за звонки с таксофонов на мобильные номера 13:09
На озере под Калининградом расстреляли семью лебедей 13:05
В Москве открылся внеочередной Синод РПЦ 13:03
Еще один клип Guns N' Roses набрал миллиард просмотров на YouTube 13:01
В Чебоксарах завели дело на водителя троллейбуса, врезавшегося в столб 13:00
Видео: загоревшаяся в США фура создала на трассе гигантскую пробку 13:00
В Кирове планирующий устроить стрельбу подросток вернется в школу 12:50
Путин предложил Думе отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций 12:47
В Осетии скончалась солистка Мариинского театра Алина Бугулова 12:45
Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты сотрудничества 12:44
На Кубани лжебанкиры обналичили 1,5 млрд рублей 12:39
В Тамбове кондуктор заставила попрошайничать девочку в автобусе 12:37
Моряки "Маршала Устинова" обнаружили в море байдарку с документами 12:37
Пятый муж Лолиты подал на развод 12:34
В мэрии Новосибирска рассказали о семье погибшей школьницы 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 13:38
Рубрика: Власть

Медведев призвал не засорять русский язык

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил членов правительства и аппарат не засорять язык ненужными иностранными заимствованиями.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Медведев: Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно

Представляя повестку очередного заседания правительства, он обратил внимание на формулировку о проактивном формате взаимодействия государства и граждан. "Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать", - заметил премьер. В данном случае английское "proactive" можно было легко заменить русским "предварительный".

- Давайте-ка мы не будем язык засорять ненужными словами, - призвал Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Нормы современного русского языка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил необычный стиль письма Трампа Эрдогану
Володин противопоставил "агентов влияния" реальной оппозиции
Банки будут оказывать населению госуслуги с 2020 года
Пять маршей движутся в Барселону с разных концов Каталонии
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку