Медведев призвал не засорять русский язык

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил членов правительства и аппарат не засорять язык ненужными иностранными заимствованиями.

Представляя повестку очередного заседания правительства, он обратил внимание на формулировку о проактивном формате взаимодействия государства и граждан. "Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать", - заметил премьер. В данном случае английское "proactive" можно было легко заменить русским "предварительный".

- Давайте-ка мы не будем язык засорять ненужными словами, - призвал Медведев.