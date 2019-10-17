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17.10.2019 22:34
Рубрика: В мире

МИД РФ: Косово - это не государство

Текст: Александр Борисов
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru

Косово - это не государство, а попытка определенного количества стран продавить силой признание этой проблемной территории государством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Православие.ру
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"Вы знаете позицию России: в данном случае речь идет о грубейшем нарушении международного права, суверенитета, территориальной целостности, - констатировала она. - Все это было прописано в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, которые никто не отменял, они действуют. Получается, что "на земле" - в политической, правовой сфере - они грубо попраны (у нас есть такое высокое выражение), нарушены. Страны пошли на нарушение действующей резолюции СБ ООН, признав Косово в качестве суверенного государства. Наше отношение к этому не претерпело никаких изменений. Помимо политических оценок, которые в нашем случае основаны на международном праве, существуют еще и реалии. Косово как государство не состоялось ни в правовом плане, ни в реалиях современного мира. Можно сколько угодно рассуждать на эту тему, но прошло достаточно времени, и весь мир увидел тщетность попыток настоять на своем. Когда все те, кто принимал тогда это решение, произносят "Косово - это государство", ничего от этого не меняется. Все это остается только на словах. На сегодняшний день это противоречит международному праву и реалиям "на земле".

Между тем на днях председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов побывал вместе с учредителем Русской гуманитарной миссии (РГМ) Евгением Примаковым в городе Рашка, где встретился с Епископом Рашко-Призренским и Косовско-Метохийским Феодосием.
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"Введенные 100-процентные приштинские таможенные пошлины стали, по сути, запретом на ввоз в Косово товаров первой необходимости из Сербии в целях оказания давления со стороны Запада на официальную власть для ускорения признания Косово. Оказавшиеся в Косово после вмешательства НАТО сербы смогли получить помощь только в церкви - были организованы пункты выдачи лекарств, а также народные кухни, где все нуждающиеся независимо от национальности или вероисповедания имеют возможность утолить голод. Значительный вклад в реализацию этих проектов внесла НКО Русская гуманитарная миссия и лично ее учредитель Евгений Примаков", - цитирует слова Сергея Гаврилова телеканал "Царьград". Он также добавил, что "поддержка миссии по защите прав человека, в том числе прав христиан, сбор помощи многодетным семьям, находящимся на грани голода, в Косово - историческом сердце Сербии - являются приоритетными вопросами".

Сергей Гаврилов сообщил, что "в присутствии представителей ООН и ЕС, был поднят вопрос о защите христиан в Косово, об отмене одностороннего таможенного барьера, направленного против Сербии, и лишающего сербское население жизненно важных продуктов питания". "Мирное население, в том числе дети, не должны становиться заложниками политических игр, - сказал он. - Наша задача состоит в обеспечении граждан Сербии возможностью нормально работать, заниматься сельским хозяйством, а не пожинать плоды западной "гуманитарной интервенции".

В мире Европа Сербия Косово Обострение ситуации в Косово
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