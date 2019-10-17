МИД: Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Российские граждане не пострадали во время протестных акций в Каталонии против вердикта политикам, имеющим отношение к организации референдума о независимости региона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По нашим данным, среди пострадавших в ходе митингов российских граждан нет", - уточнила она.

Между тем по данным экстренных служб, в результате беспорядков в Каталонии, медицинская помощь была оказана 96 пострадавшим. Ранее СМИ сообщили о 40 пострадавших среди протестующих и 24 пострадавших среди сотрудников правопорядка. Позднее поступила информация, что травмы получили 46 силовиков.

Напомним, массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после вынесения верховным судом Испании приговора двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению "незаконного", по оценкам Мадрида, референдума о независимости в 2017 году. В результате девять человек признали виновными в мятеже, они получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Три деятеля были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.