Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП

Рост ВВП в III квартале нынешнего года ускорился до 1,9% по сравнению с 0,9% во II квартале. С начала 2019 года рост внутреннего валового продукта оценивается на уровне 1,2%. Об этом говорится в докладе "Картина деловой активности" за октябрь, подготовленном Минэкономразвития.

Вместе с тем, как подчеркивается в докладе, резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами. Например, значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности, и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса.

С начала года рост демонстрировали добывающая и обрабатывающая промышленности, а в июле-сентябре значительный вклад в рост ВВП (0,2 п.п.) также внесло сельское хозяйство. Это и понятно - происходил сбор урожая. Сопоставимый положительный вклад (0,3 п.п.) внесла также оптовая и розничная торговля.