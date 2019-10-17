Минкультуры внедрит новую систему прозрачности господдержки кино

Министр культуры Владимир Мединский поделился, что в понедельник, 21 октября, ведомство запустит специальный проект, который задаст новый стандарт прозрачности системы государственной поддержки киноотрасли. О новом сервисе министр рассказал на встрече Владимира Путина с выдающимися студентами ВГИКа по случаю 100-летия института.

Система будет работать на базе Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). По словам министра, любой журналист, блогер или любитель кино на этом сервисе сможет найти подробную информацию о кинолентах, которые выходили в прокат в разные годы: можно узнать не только о режиссере или продюсере того или иного фильма, но и о тех, кто имел отношение к созданию фильма; ознакомиться с данными о кассовых сборах кинокартин, доходах от проката и расходах на производство и, например, посмотреть количество раз, когда фильм был показан на экранах. Кроме того, сервис будет содержать информацию и о должниках: их внесут в специальный реестр и, пока должники будут в нем числиться, им не разрешат подавать заявления на получение государственной поддержки.

Мединский назвал эту систему, разработка которой началась по поручению президента в 2012 году, одной из самых прозрачных систем господдержки в мире.

Министр также обратил внимание на одну из главных проблем киноотрасли - пиратство в интернете. По его словам, именно интернет-пиратство разрушает отрасль. "Онлайн-платформы - такие как Netflix - не будут развиваться в России, пока в интернете легко найти нелегальный контент", - отметил Мединский и добавил, что для борьбы с этой проблемой нужна поддержка государства и более жесткий закон.