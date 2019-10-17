Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Московский городской суд смягчил приговор скандально известному бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда экс-полковнику присудили 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима вместо 13 лет по ранее оглашенному приговору. Кроме того, из обвинения исключили признак совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Напомним, ранее Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Суд также назначил ему штраф в размере почти 118 млн рублей.

Кроме того Захарченко лишили звания полковника и всех наград. Также в течение трех лет ему будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

Огромный резонанс дело Захарченко получило после того, как журналистам стало известно об обнаружении в квартире его сестры почти 9 млрд рублей в разной валюте.