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17.10.2019 19:14
Рубрика: Общество

Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов

Текст: Денис Передельский
Фото: Harald Wolf from the University of Ulm Фото: Harald Wolf from the University of Ulm
Фото: Harald Wolf from the University of Ulm

Ученые из Германии включили в список самых быстрых существ на планете серебряных муравьев вида Cataglyphis bombycina, которые обитают в пустыне Сахара. Эволюция снабдила их огромной скоростью, чтобы они могли в разгар солнечного дня передвигаться по раскаленному песку в поисках пищи.

Как сообщает Phys.org, скорость передвижения этих небольших существ сумела измерить команда во главе с Харальдом Вольфом из Университета Ульма.

Фото: iStock
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Сахарские серебряные муравьи Cataglyphis bombycina отваживаются выползать из своих нор в разгар жаркого дня. Дело в том, что они питаются падалью - трупами менее удачливых обитателей пустыни.

Однако полуденный зной так раскаляет песок, что передвигаться по нему почти невозможно. Температура песка достигает 60 градусов по Цельсию. Но описываемые муравьи нашли способ решить эту проблему.

Они передвигаются по песку на невероятной для насекомых скорости, которая достигает 0,855 м/с. Это делает их самыми быстрыми муравьями из всех, известных науке. В этом отношении они отличаются даже от других видов пустынных муравьев, которые тоже весьма быстры.

Исследователи подсчитали, что Cataglyphis bombycina за одну секунду способны преодолевать расстояние, в 108 раз превышающее длину их тела. Именно по этому показателю они и вошли в число самых быстрых существ на Земле, заняв третье место в этом списке.

Мировой рекорд принадлежит калифорнийским клещам, способным преодолевать расстояние в 377 длин своего тела за одну секунду. На втором месте по-прежнему располагаются австралийские жуки-скакуны (171 длина тела за секунду).

Для сравнения, гепард за секунду преодолевает расстояние, превышающее длину его тела в 16 раз. Кстати, серебряные муравьи развивают максимальную скорость только при очень высокой температуре.

В лабораторных условиях при температуре 10 градусов по Цельсию они передвигались достаточно медленно для себя - всего лишь со скоростью 0,057 м/с.

Удивило ученых и то, что муравьи этого вида обладают конечностями, которые примерно на 20 процентов короче лап их сородичей. Казалось бы, и передвигаться они должны медленнее.

Однако анализ показал, что муравьи этого вида переставляют свои лапы втрое быстрее, чем их более крупные родственники.

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