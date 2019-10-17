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17.10.2019 18:10
Рубрика: Экономика

Доверие повысят

На рынке появилось мгновенное страхование самозанятых
Текст: Лидия Захарова
Российская газета - Спецвыпуск № 235(7993)
Маркетплейс бытовых услуг YouDo и страховая компания ВСК запустили проект по страхованию гражданской ответственности исполнителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Страхование гарантирует клиентам маркетплейса выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения зависит от размера ущерба, ее максимальный размер - 100 тысяч рублей.

Уже сейчас зарегистрированные на сервисе исполнители могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2000 рублей за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг. Информация о подключенном полисе отражается в профиле исполнителя.

При возникновении страхового случая заказчик сможет в течение пяти дней подать заявление об убытке в ВСК. Для этого нужно заполнить документы, предоставить фото и другие доказательства повреждений. Компенсацию выплатят в течение пяти рабочих дней.

Фото: Сергей Михеев
Российский страховой рынок отстает в цифровизации на несколько лет

В ВСК высоко оценивают результаты пилотного проекта и уверены в перспективах этого направления для обеспечения защиты потребителей услуг.

- Одно из направлений развития страхового рынка с возможностью выхода за рамки традиционных каналов продаж связано с интеграцией сервисных и страховых продуктов, - рассказал председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. - Совместный проект YouDo и Страхового Дома ВСК является ярким примером успешной разработки принципиального нового предложения. Онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и надежно решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций.

YouDo первым среди маркетплейсов бытовых услуг обеспечил мгновенное страхование, рассказал сооснователь сервиса Денис Кутергин.

Страховка для самозанятых стоит от 250 до 2000 рублей и зависит от категории услуг

- Подключив страховку, исполнители повышают уровень доверия к своим услугам, заказчики будут выбирать их чаще, - полагает он. - Это показали итоги теста, который длился полтора месяца до старта проекта. До конца 2020 года около 20 процентов активных исполнителей YouDo подключат страховку на постоянной основе. Страхование распространится на десятки тысяч заданий и позволит пользователям не переживать за непредвиденные ситуации.

Между тем
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Вкладчики смогут получать страховые возмещения на карту "Мир"

В четырех регионах, где действует эксперимент по введению налога на профессиональный доход, зарегистрировано около 220 тысяч самозанятых. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил замминистра финансов Юрий Зубарев. Специальный налоговый режим для самозанятых введен с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.

Зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых могут рассчитывать на налоговую ставку 4 процента, если оказывают услуги физлицам, и 6 процентов, если оказывают услуги юрлицам. Сейчас в минфине обсуждают условия, на которых можно распространить этот режим на все регионы России. С такими просьбами обращаются региональные власти, уточнил Юрий Зубарев.

Экономика Страхование
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