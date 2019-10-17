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17.10.2019 21:45
Рубрика: Культура

На телеканале "Россия 1" выходит сериал "Екатерина. Самозванцы"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Премьера сериала "Екатерина. Самозванцы" - телеканал "Россия 1", с 21 октября в 21.00
Для Марины Александровой роль Екатерины - подарок: в мировой драматургии такой непростой образ еще поискать, считает она. Фото: Предоставлены каналом "Россия 1" Для Марины Александровой роль Екатерины - подарок: в мировой драматургии такой непростой образ еще поискать, считает она. Фото: Предоставлены каналом "Россия 1"
Для Марины Александровой роль Екатерины - подарок: в мировой драматургии такой непростой образ еще поискать, считает она. Фото: Предоставлены каналом "Россия 1"

Киносага "Екатерина. Самозванцы" - это не просто продолжение сериалов "Екатерина" (премии "ТЭФИ-2015", "Золотой орел-2016") и "Екатерина. Взлет" ( "ТЭФИ-2017"). Это одна из самых крупных телевизионных премьер нынешнего сезона.

Фото: предоставлено more.tv
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Весна 1774 года. Правление Екатерины под угрозой сразу с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России как удачным миром, так и сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против императрицы - Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева. А в Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце и при этом в заговоре участвуют самые близкие. Собственный сын, невестка, бывший фаворит - все они могут стать врагами Екатерины в борьбе за трон.

- Новые серии рассказывают о том же периоде, что и второй сезон - "Екатерина. Взлет". Но теперь это более внимательное рассматривание. Это один из самых драматичных и сложных этапов жизни Екатерины, и в этом сезоне императрица наиболее уязвима, она будет защищаться любой ценой, - раскрывает подробности исполнительница главной роли Марина Александрова.

По ее словам, новая "Екатерина" - очень красивый фильм: в нем много съемок на натуре, в исторических дворцах и павильонах, где воссозданы уникальные интерьеры....

- Эта роль действительно подарок: это и мужской, и женский персонаж, она и волевая, и хрупкая. В этом образе столько пластов заложено, - такой еще поискать в мировой драматургии, - добавляет актриса.

Режиссер - Дмитрий Иосифов, а в ролях Владимир Яглыч, Павел Табаков, Алина Томников, Александр Ткачев, Артур Иванов, Ангелина Стречина, Сергей Колтаков и другие.

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