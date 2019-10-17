Названы самые богатые женщины Китая

На второй строчке хит-парада оказалась председатель правления девелопера Longfor Properties У Яцзюнь с состоянием в 11,9 миллиарда долларов. Ей в спину дышит председатель совета директоров фармацевтической компании Чжун Хуэйцзюань, обладательница 11,8 миллиарда долларов.

Общее состояние 50 самых богатых женщин Китая оценено в 1,3 триллиона юаней (183 миллиарда долларов США). Больше всего участниц хит-парада живет в Пекине - 12. Домом для восьми сверхбогатых дам стал Шэньчжэнь. На третьем месте с пятью "толстосумами в юбках" оказался город Фошань, который потеснил с пьедестала Шанхай и Гонконг.