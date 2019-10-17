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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Названы самые богатые женщины Китая

Консалтинговое агентство Hurun назвало самых богатых женщин Китая. Первое место в хит-параде уже третий год удерживает вице-президент девелоперской компании Country Garden Ян Хуэйян, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Ее состояние оценено в 24,6 миллиарда долларов США.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

На второй строчке хит-парада оказалась председатель правления девелопера Longfor Properties У Яцзюнь с состоянием в 11,9 миллиарда долларов. Ей в спину дышит председатель совета директоров фармацевтической компании Чжун Хуэйцзюань, обладательница 11,8 миллиарда долларов.

Общее состояние 50 самых богатых женщин Китая оценено в 1,3 триллиона юаней (183 миллиарда долларов США). Больше всего участниц хит-парада живет в Пекине - 12. Домом для восьми сверхбогатых дам стал Шэньчжэнь. На третьем месте с пятью "толстосумами в юбках" оказался город Фошань, который потеснил с пьедестала Шанхай и Гонконг.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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