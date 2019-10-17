Некорректных продаж на страховом рынке стало меньше

Банк России продолжает бороться с недобросовестными схемами продаж потребителям финансовых продуктов, в том числе инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Год назад регулятор сообщил о массовых фактах мисселинга - недостаточного информирования банками, продающими ИСЖ, клиентов о сути финансового продукта, сопутствующих ему рисках и других существенных условиях.

В частности, банки продавали ИСЖ как более высокодоходную альтернативу вкладам. Однако умалчивали о том, что доходность по ИСЖ не гарантирована, а вложенные в продукт деньги не застрахованы в системе страхования вкладов.

С 1 апреля вступило в силу указание Центробанка об обязательном раскрытии информации по всем существенным рискам ИСЖ и объяснении его отличия от вкладов при продаже. А в январе вступил в силу стандарт по раскрытию информации о рисках ИСЖ Всероссийского союза страховщиков. Эти меры уже принесли результаты.

- За восемь месяцев 2019 года в Банк России поступило 2,4 тысячи жалоб на мисселинг при реализации финансовых продуктов, - рассказали "Российской газете" в Банке России. - На некорректные продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) пришлось немногим более 1 тысячи жалоб (43 процента). При этом за два месяца третьего квартала 2019 года количество жалоб на мисселинг в целом сократилось на 44 процента относительно второго квартала 2019 года, что подтвердило наметившийся в мае-июне тренд на снижение числа жалоб. Снижение числа жалоб, связанных с мисселингом финансовых продуктов и ИСЖ в частности, является результатом проводимой в 2018 и 2019 годах комплексной работы Банка России, участников рынка и Всероссийского союза страховщиков по принятию и реализации системных мер, способствующих снижению уровня недобросовестных продаж и повышению уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг.

Как отмечают в ЦБ РФ, это снижение связано не только с указанием регулятора, регламентирующим порядок и условия заключения договоров страхования жизни. Важным фактором стало создание более совершенной системы раскрытия информации о свойствах, характеристиках и рисках предлагаемых продуктов, ориентированной на повышение качества информирования клиентов, в том числе на предотвращение формирования некорректных ожиданий потребителей относительно приобретаемого финансового продукта.

Количество жалоб на некорректные продажи снизилось на 44 процента

Среди реализованных мер в Банке России выделили принятый ВСС Внутренний стандарт по взаимодействию с клиентами по договорам ИСЖ и договорам страхования от несчастных случаев и болезней, являющийся частью "пакета" внедренных в 2019 году регулирующих документов, направленных на противодействие мисселингу.

В рамках проводимой Банком России надзорной работы ключевая роль отводится детальному анализу поступающих жалоб, а также бизнес-процессов страховщиков. В случае выявления нарушений и недостатков в практиках продаж к страховщикам применяются надзорные меры, проводятся надзорные встречи.

- Результатом такого воздействия являются, в том числе, добровольные решения страховщиков вернуть средства отдельным социально незащищенным или пожилым гражданам, изменение страховщиками собственных бизнес-процессов и клиентских практик, - рассказали в Банке России. - Также стоит выделить начало проведения с июля 2019 года контрольных мероприятий (контрольных закупок) по ИСЖ, в ходе которых контролируется соблюдение страховщиками и банками-агентами требований Указания Банка России N 5055-У. В рамках некоторых контрольных закупок установлены нарушения порядка информирования клиентов, к нарушителям приняты надзорные меры. Выявленные нарушения - основа для представления Банком России страховщикам рекомендаций, направленных на недопущение нарушений и развитие практик клиентоцентричности.

Регулятор будет следить, чтобы замеченные в ИСЖ практики некорректных продаж не применялись при реализации других финансовых продуктов. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах перестраховочного саммита в начале октября в Санкт-Петербурге. Он не исключил, что, возможно, на рынке делается попытка поменять один инструмент на другой, сохранив практику продаж, однако добавил, что пока таких данных у регулятора нет.

2,5 процента составила средняя доходность по полисам ИСЖ, действие которых завершилось в 2017-2018 годах

- Нам важно принципиально, чтобы независимо от названия страховки, страховой услуги, информация клиенту раскрывалась полноценно, и соответственно, он понимал, на что он может рассчитывать и с какими рисками столкнется при заключении такого договора, - подчеркнул Владимир Чистюхин. - Поэтому если мы увидим, что начнет распространяться какая-либо практика - это не только в области страхования, а это иные финансовые продукты - практика, которая подменяет собой инвестиционное страхование жизни, но оставляет те же самые механизмы продаж без адекватного раскрытия информации - мы, конечно, будем этому противодействовать.

Еще одна мера регулятора - усложнение продажи полисов ИСЖ без защиты капитала сроком более 5 лет. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в Facebook сообщил, что такие полисы будут продаваться только гражданам, которые пройдут тестирование на понимание этого продукта либо будут настаивать на его приобретении, подписав заявление о принятии рисков.

Такие поправки регулятор готовит к законопроекту о категориях инвесторов-физлиц. Документ предусматривает, что если неквалифицированный инвестор не пройдет тестирование для покупки финансового инструмента, он сможет воспользоваться "последним словом" - подписать заявление о принятии рисков. Швецов подчеркнул, что ИСЖ не будет переквалифицировано в инструмент для квалифицированных инвесторов, и добавил, что речь идет не о накопительном, а об инвестиционном страховании жизни. Если такой продукт предполагает защиту капитала и срок менее 5 лет, то он будет доступен неквалифицированным инвесторам без тестирования, сказал Швецов.

Категоризация инвесторов, согласно принятому в первом чтении законопроекту, затронет договоры страхования жизни без полной защиты капитала, в которых страховая сумма по риску дожития (подлежащая выплате в конце срока действия договора) составляет меньше 100 процентов уплаченных страховых взносов.

- В первом полугодии рынок ИСЖ сократился на 32 процента по сравнению с первым полугодием 2018 года (по данным Ассоциации страховщиков жизни), - отметила руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Юлия Темкина. - Основная причина - новое регулирование продаж. Страхователю теперь необходимо подписать памятку, в которой в явном виде указана ставка комиссии, а также явно написано об отсутствии гарантированного инвестиционного дохода. Это регулирование влияет как на то, что клиенты менее охотно заключают договоры, так и на то, что посредники менее охотно предлагают их (так как продажа стала более трудоемкой). Пока предпосылок для возобновления роста ИСЖ нет.

Участники рынка отмечают, что основной причиной падения снижения сборов по ИСЖ стала неблагоприятная ситуация на фондовых рынках в 2018 году, в котором большинство инвестиционных стратегий и страховых, и брокерских, и управляющих компаний не показали высокой доходности. В определенной степени произошло и насыщение рынка ИСЖ.

- Инвестиционное страхование жизни - немассовый продукт, его покупают люди среднего класса и выше, имеющие свободные средства от 1-3 миллионов рублей, - указал заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин. - И за последние три года бурного роста ИСЖ в значительной степени охватило целевую аудиторию. Так что снижение продаж - это в том числе и закономерный этап в развитии инвестиционного страхования жизни. Мы ожидаем, что по итогам 2019 года рынок страхования жизни снизится примерно на 10 процентов, и произойдет это за счет падения ИСЖ.

Качество продаж по страхованию жизни повысилось, и произошло это в том числе благодаря мерам, которые начали предпринимать сами игроки рынка еще до введения стандарта ВСС и указания Банка России.

- Наша компания с 2016 года применяет практику welcome call: в период охлаждения по договору страхования мы обзваниваем всех наших клиентов, чтобы убедиться, что человеку действительно нужен продукт, который он приобрел, и что он понимает суть этого продукта, - рассказал Виктор Дубровин. - Сегодня же, в соответствии со стандартом ВСС и указаниями Банка России, клиенту в момент оформления договора страхования предоставляется максимально полная информация о продукте.

Эксперты полагают, что ИСЖ в том виде, в котором этот продукт был представлен на нашем рынке до 2018 года, уже не вернется к прежним темпам роста из-за разочарования клиентов в полученных финансовых результатах по договорам.

- Сейчас несколько сегментов страхового рынка показывают существенные темпы роста: это кредитное страхование (страхование жизни заемщиков и страхование заемщиков от несчастных случаев), накопительное страхование жизни (многие компании продвигают этот вид вместо ИСЖ), страхование имущества граждан (рост в связи с развитием ипотечного кредитования) и ДМС (в розничном сегменте), - отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. - Мы полагаем, что рост в кредитном страховании будет постепенно затухать из-за ограничений темпов роста потребительского кредитования. Рост в остальных из указанных видов, как мы надеемся, будет более долгосрочным.