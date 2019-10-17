Новый сериал о трудных подростках запустят в интернете

Новости

В Осетии скончалась солистка Мариинского театра Алина Бугулова 12:45
Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты сотрудничества 12:44
На Кубани лжебанкиры обналичили 1,5 млрд рублей 12:39
В Тамбове кондуктор заставила попрошайничать девочку в автобусе 12:37
Моряки "Маршала Устинова" обнаружили в море байдарку с документами 12:37
Пятый муж Лолиты подал на развод 12:34
В мэрии Новосибирска рассказали о семье погибшей школьницы 12:30
Братья и сестры смогут ходить в один детский сад 12:29
Врач-беженец из Сирии отсудил у свердловского минздрава миллион рублей 12:24
Видео: Дикий кабан устроил забег по улицам и пляжам Гурзуфа 12:14
Экстремальный маневр: полет МиГ-29 на сверхмалой высоте сняли на видео 12:06
Audi продаст в России только 10 "горячих" RS5 Sportback 12:04
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 12:03
Из колонии в Хабаровском крае сбежал заключенный 11:59
На Ставрополье обнаружен очаг африканской чумы свиней 11:59
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков 11:55
В Подмосковье прохожие спасли шестилетнего мальчика от педофила 11:54
Максимальный размер займа в ломбардах предложили ограничить 11:53
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку 11:52
Лавров провел переговоры с главой МИД Беларуси 11:46
В Приморье силач Иван Савкин сдвинул с места 16-тонный самосвал 11:43
Четырех фигурантов дела "Зимней вишни" попросили отпустить из-под стражи 11:42
Видео: актриса Хелен Хант госпитализирована после ДТП 11:38
В Японии перенесли парад по случаю интронизации императора Нарухито 11:33
В Краснодаре водитель легковушки снес остановку с пассажирами 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 11:20
Рубрика: Культура

Новый сериал о трудных подростках запустят в интернете

Текст: Сусанна Альперина
Онлайн-сервис more.tv, запущенный в конце сентября "Национальной Медиа Группой", начинает показ оригинальных проектов из линейки more originals.

Напомним, что линейка more originals - это сериалы и шоу, созданные специально для онлайн-сервиса. В производстве уже находится несколько проектов. Среди них драмеди "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна с Ириной Горбачевой и первый сериал Федора Бондарчука "Псих" по сценарию Паулины Андреевой с Константином Богомоловым, Олегом Меньшиковым, Еленой Лядовой, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт в главных ролях. И вот объявлено, что первым оригинальным проектом ресурса станет новый сериал "Трудные подростки" с Никитой Волковым и Александром Лыковым в главных ролях.

Премьера первых двух серий состоится в 19:00 24 октября в сообществе more.tv в социальной сети "ВКонтакте". На онлайн-сервисе серии появятся в 19:30 в этот же день и будут бесплатны для просмотра. В дальнейшем зрители смогут увидеть продолжение сериала также на этих двух площадках.

Фото: kinopoisk.ru
На экраны выходит драма о легендарной Джуди Гарлэнд

В аннотации сказано, что по сюжету сериала популярный футболист Антон Ковалёв (Никита Волков), отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Проступок перекрыл успешную карьеру Ковалёва, который ранее был капитаном сборной России. Репутация "сбитого летчика" не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман (Александр Лыков) предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. Ковалев соглашается, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык со своими подопечными.

Педагогов центра трудных подростков, помимо Волкова и Лыкова, сыграли Григорий Калинин и Вильма Кутавичюте. Учеников - молодые актеры Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова, Алёна Швиденкова и Святослав Рогожан. Режиссером проекта стал Рустам Ильясов.

"Трудные подростки - необычный экспериментальный проект для молодой аудитории и мы рады, что именно он открывает линейку more originals... Так о российских подростках еще не рассказывали. Уверен, что сериал привлечет внимание аудитории и не пройдет незамеченным", - говорит Денис Горшков - генеральный директор more.tv.

Напомним, что в России, в последнее время - это не первый опыт запуска сериала и на онлайн-ресурсе, и социальной сети, в частности, "ВКонтакте" одновременно. "Первопроходцем" в начале октября стал сериал "Dетки", который также ведет откровенный разговор с подростками и о них. Только, в отличие от "Трудных подростков", он выходил на more.tv.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков
Володин противопоставил "агентов влияния" реальной оппозиции
Банки будут оказывать населению госуслуги с 2020 года
Пять маршей движутся в Барселону с разных концов Каталонии
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку