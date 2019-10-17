Новый сериал о трудных подростках запустят в интернете

Онлайн-сервис more.tv, запущенный в конце сентября "Национальной Медиа Группой", начинает показ оригинальных проектов из линейки more originals.

Напомним, что линейка more originals - это сериалы и шоу, созданные специально для онлайн-сервиса. В производстве уже находится несколько проектов. Среди них драмеди "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна с Ириной Горбачевой и первый сериал Федора Бондарчука "Псих" по сценарию Паулины Андреевой с Константином Богомоловым, Олегом Меньшиковым, Еленой Лядовой, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт в главных ролях. И вот объявлено, что первым оригинальным проектом ресурса станет новый сериал "Трудные подростки" с Никитой Волковым и Александром Лыковым в главных ролях.

Премьера первых двух серий состоится в 19:00 24 октября в сообществе more.tv в социальной сети "ВКонтакте". На онлайн-сервисе серии появятся в 19:30 в этот же день и будут бесплатны для просмотра. В дальнейшем зрители смогут увидеть продолжение сериала также на этих двух площадках.

В аннотации сказано, что по сюжету сериала популярный футболист Антон Ковалёв (Никита Волков), отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Проступок перекрыл успешную карьеру Ковалёва, который ранее был капитаном сборной России. Репутация "сбитого летчика" не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман (Александр Лыков) предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. Ковалев соглашается, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык со своими подопечными.

Педагогов центра трудных подростков, помимо Волкова и Лыкова, сыграли Григорий Калинин и Вильма Кутавичюте. Учеников - молодые актеры Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова, Алёна Швиденкова и Святослав Рогожан. Режиссером проекта стал Рустам Ильясов.

"Трудные подростки - необычный экспериментальный проект для молодой аудитории и мы рады, что именно он открывает линейку more originals... Так о российских подростках еще не рассказывали. Уверен, что сериал привлечет внимание аудитории и не пройдет незамеченным", - говорит Денис Горшков - генеральный директор more.tv.

Напомним, что в России, в последнее время - это не первый опыт запуска сериала и на онлайн-ресурсе, и социальной сети, в частности, "ВКонтакте" одновременно. "Первопроходцем" в начале октября стал сериал "Dетки", который также ведет откровенный разговор с подростками и о них. Только, в отличие от "Трудных подростков", он выходил на more.tv.