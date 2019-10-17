Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде электронного образа начнет действовать в России с 2021 года. Об этом в начале лета сообщила председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

"Уже в начале 2021 года можно будет им пользоваться", - заявила она в интервью "РГ". И пояснила, что цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфоне в виде электронного образа документа. Это позволит оформлять полис дистанционно - например, новорожденным сразу в роддоме. Но бумажная форма страхового полиса отменяться не будет. "Все, кто захочет иметь его именно в таком виде, эту возможность сохранят", - подтвердила г-жа Стадченко.

С 28 мая этого года начали действовать новые правила ОМС, по которым любой гражданин может оформить и временный электронный полис через сайт Территориального фонда ОМС своего региона - при наличии электронной цифровой подписи, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Позже временные полисы уже не понадобятся, сразу будет оформляться постоянный.

Пластиковый полис ОМС - это карточка наподобие банковской и точно такого же размера. Лицевая сторона оформлена в виде трехцветного фона, в нее встроен электронный чип с персональными данными, напечатан уникальный номер документа и название страховой организации, в которой застрахован гражданин.

Введение чипов призвано защитить полисы от использования посторонними лицами и облегчить медицинским организациям доступ к информации о пациенте. На оборотную сторону наносится фотография владельца, его имя, отчество и фамилия, а также срок действия документа. Карточка может использоваться наравне с бумажным носителем и универсальной электронной картой. По идее, она должна давать гражданину РФ право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории страны, независимо от того, где и кем была выдана.

Без единой информационной системы здравоохранения обслуживать пациентов с электронным полисом ОМС на территории всей страны невозможно

Электронные полисы ОМС в столице и некоторых других регионах выдают с августа 2015 года. В 2017 году ФФОМС сообщил, что системы считывания информации с чипов есть уже в 49 регионах и вскоре полисы будут доступны везде. Но по факту работать по всей территории страны электронные полисы так и не начали. Это связано с общей проблемой всей программы цифровизации системы здравоохранения, с которой ведомство не может справиться уже несколько лет.

Корни ее уходят в давние законодательные и административные реформы, в результате которых система здравоохранения утратила вертикаль управления и оказалась разделена на федеральную и региональные. Когда цифровые технологии стали жизненно необходимыми, каждый регион начал внедрять их по своему усмотрению и в пределах своих финансовых возможностей. Органы управления закупали компьютерные системы и программное обеспечение, которое считали нужным. Медицинские организации пытались освоить новые цифровые технологии по тому же принципу и с разной степенью успешности. В результате каждый регион, по сути, имеет свою замкнутую систему электронного документооборота и свои базы данных. Начиная с приоритетного нацпроекта "Здоровье" и программы модернизации, попытки минздрава привести это разрозненное пространство к одному знаменателю, объединить регионы в одну информационную систему, хотя бы наладить достоверную медицинскую статистику и упростить отчетность, пока особых успехов не принесли. Хотя в ведомстве уже сменилась не одна команда специалистов, пытавшихся решить эту задачу, и на нее затрачены огромные средства.

Летом этого года аудиторы Счетной палаты РФ проанализировали процесс внедрения и использования медицинских информационных систем (МИС). Выяснилось, что, поскольку на момент реализации программ модернизации здравоохранения в 2011-2013 годах требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ отсутствовали, это привело к разработке и внедрению разного количества МИС в разных регионах (до 10 - только в Приморском крае и Владимирской области), которые между собой не интегрированы.

"Год начала использования МИС варьируется от 1992-го (Омская область) до 2019-го (Забайкальский край), что свидетельствует о различных технологиях при их создании", - отметили аудиторы. Счетная палата также указала, что из-за затянувшегося утверждения разработанных Минздравом России требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения у регионов возникают риски дополнительных расходов на модернизацию МИС.

- Каждый регион должен сам изобретать правила информатизации, - комментирует президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов. - Вместо того чтобы разработать типовые документы, а затем предложить регионам уточнить их с учетом региональных условий и утвердить, 85 регионам предлагается все делать самостоятельно и с нуля. А что потом делать со всем этим "зоопарком" при создании ЕГИСЗ - Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения? А сколько это потребует денег? Сколько времени? Это примерно то же самое, что, создавая единую железнодорожную сеть страны, предоставить каждому региону возможность определять ширину колеи, напряжение в электросетях, высоту платформ. Похожая ситуация наблюдается и в вопросе использования на территории субъекта РФ электронных рецептов. Широкое внедрение важнейшего компонента ЕГИСЗ - электронной медицинской карты (ЭМК) - фактически блокируется. Пакет нормативных документов по ЭМК, переданных в Экспертный совет минздрава по информационно-коммуникационным технологиям еще в октябре 2015 года, положен "под сукно".

Электронные полисы ОМС в столице и некоторых других регионах выдают с августа 2015 года, но на всей территории страны работать они так и не начали

Ясно, что в отсутствие единой информационной системы здравоохранения организовать обслуживание пациентов с электронным полисом ОМС на территории всей страны будет непросто. До сих пор информация об оказании медицинских услуг гражданину, живущему не в том регионе, где он получил полис, передается фактически в "ручном режиме". А если таких граждан будет все больше? Медицинские организации, чтобы получить свои деньги, будут, конечно, вынуждены этим заниматься, но вряд ли это прибавит им оптимизма.

Срок, в который электронный полис должен заработать на всей территории страны, обозначен. Окажется ли он реальным, покажет время.

Справка

Получить электронный полис ОМС можно в любой страховой организации, которая получила разрешение на ведение такой деятельности. Для этого нужно составить и подписать заявление, а также предъявить паспорт и СНИЛС. Для оформления полиса ребенку до 14 лет необходимы его свидетельство о рождении и паспорта его родителей. Полис могут оформить и иностранные граждане, предъявив паспорт своего государства, где есть отметка о праве пребывания в России или вид на жительство. После подачи заявления выдается временный документ, который действителен 30 дней. Спустя месяц будет готов и постоянный полис. Вместе с электронным полисом вы получите секретные коды PIN и PUK. При смене страховой компании, чтобы не выпускать полис заново, электронный полис ОМС позволяет записать информацию о новой выбранной страховой организации.

PIN-код понадобится для подтверждения того, что информация вводится с согласия владельца полиса. А PUK-код необходим, чтобы снять ошибку, если вдруг вы трижды неправильно введете PIN-код. При утере PIN- и PUK-кодов доступ к изменению информации на полисе будет невозможен.