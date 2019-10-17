Объявление о проведении конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 2020 года
Фонд президентских грантов объявляет о проведении двух конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году.
Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 года N 30 "О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества".
Для целей проведения конкурсов под некоммерческой неправительственной организацией понимается российское юридическое лицо, созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, за исключением государственного или муниципального учреждения, публично-правовой компании, государственной корпорации, государственной компании и иной некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, государственным органом и (или) органом местного самоуправления.
На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
поддержка проектов в области культуры и искусства;
выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
сохранение исторической памяти;
защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
охрана окружающей среды и защита животных;
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
развитие институтов гражданского общества.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, соответствующие всем следующим требованиям:
1) организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе, а в случае, если организация запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, - не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;
2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих вышеуказанным направлениям;
3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством;
4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну тысячу рублей. Организация признается соответствующей установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организацией заявки на участие в конкурсе не принято.
Организация, представляющая на конкурс проект, предусматривающий оказание информационной, консультационной, образовательной, методической и иной поддержки деятельности некоммерческих организаций, должна быть зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.
Если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании входили государственные органы и (или) органы местного самоуправления, но до подачи организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в установленном законодательством порядке вышли (исключены) из состава учредителей организации, указанная некоммерческая организация может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим требованиям, установленным положением о конкурсе.
Участниками конкурса не могут быть:
потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
политические партии;
саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
объединения кооперативов;
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;
адвокатские палаты;
адвокатские образования;
нотариальные палаты;
государственно-общественные и общественно-государственные организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами;
микрофинансовые организации;
некоммерческие организации, которые на день окончания приема заявок на участие в конкурсе не представили в Фонд президентских грантов отчетность, предусмотренную договором о предоставлении гранта, по гранту Президента Российской Федерации, использование которого завершено (если сроки представления такой отчетности наступили до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе);
некоммерческие организации, у которых на день окончания приема заявок на участие в конкурсе имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд президентских грантов сумм ранее полученных грантов Президента Российской Федерации, подлежащих возврату в соответствии с условиями договоров о предоставлении таких грантов (по грантам, использование которых завершено);
некоммерческие организации, от договоров о предоставлении грантов с которыми Фонд президентских грантов ранее отказался в связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта представления в Фонд президентских грантов подложных документов и (или) недостоверной информации;
некоммерческие организации, которым на день окончания приема заявок на участие в конкурсе предоставлены и (или) подлежат предоставлению два гранта Президента Российской Федерации, использование каждого из которых предусматривается позднее дня, с которого в соответствии с положением о конкурсе может начинаться реализация проектов победителей данного конкурса (1 марта 2020 года для первого конкурса и 1 июля 2020 года для второго конкурса).
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие в конкурсе, определяются положением о конкурсе, которое утверждается Фондом президентских грантов по согласованию с Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, образованным Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года N 137, и размещается на официальном сайте Фонда президентских грантов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) по адресу: президентскиегранты.рф не позднее дня начала приема заявок на участие в соответствующем конкурсе.
Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация должна представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе.
Не допускается представление одной организацией двух и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.
Заявка представляется в Фонд президентских грантов в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте по адресу: президентскиегранты.рф.
Срок приема заявок на участие в первом конкурсе, итоги которого подводятся до 21 февраля 2020 года:
дата начала приема заявок - 15 октября 2019 года;
дата окончания приема заявок - 25 ноября 2019 года.
Срок приема заявок на участие во втором конкурсе, итоги которого подводятся до 15 июня 2020 года:
дата начала приема заявок - 26 февраля 2020 года;
дата окончания приема заявок - 31 марта 2020 года.
Фонд президентских грантов завершает прием заявок на участие в конкурсе в 23:30 по московскому времени в день окончания приема заявок. Информация и документы, поступившие в Фонд президентских грантов после указанного времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у организации Фондом президентских грантов.
Информация об организаторе конкурсов - Фонде президентских грантов (полное наименование - Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества):
Официальный сайт: президентскиегранты.рф
Адрес электронной почты: office@pgrants.ru
Место нахождения: 121099, город Москва, улица Композиторская, дом 25/5, строение 1
Телефон: +7 (495) 150-42-22
Настоящее объявление о проведении конкурсов не является публичной офертой.
К проведению конкурсов не применяются правила, предусмотренные статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Фонд президентских грантов не возмещает расходы, понесенные организациями в связи с участием в конкурсах.
Фонд президентских грантов не обязан направлять уведомления о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсах и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны.