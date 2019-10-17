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17.10.2019 10:48
Рубрика: Экономика

Оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта начнут выдавать до конца года

Текст: Юлия Кривошапко
Россияне еще до конца 2019 года смогут получать загранпаспорта, оформляя их с помощью криптобиокабин (КБК). Об этом на форуме "Взгляд цифровое будущее" сообщил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По словам Кириенко, с помощью такого оборудования россияне смогут самостоятельно подавать документы на загранпаспорта. Это позволит ускорить процесс, сократив очереди.

Фото: РИА Новости
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Криптобиокабины будут работать в многофункциональных центрах. Новое оборудование само регистрирует биометрические данные заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном виде.

Готовность документа гражданин сможет отслеживать через портал госуслуг. "На нем уже зарегистрированы 100 миллионов пользователей. Это психологически важная отметка, которая означает, что людям интересно получать госуслуги в электронном виде", - сказал Кириенко.

Экономика Отрасли Связь Власть Право Личные документы Биометрические загранпаспорта
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