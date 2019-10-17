OPPO представила в России смартфоны Reno2 и назвала цены

Компания OPPO представила смартфоны второго поколения в линейке Reno.

Устройства получили обновленные камеры с четырьмя модулями. Основная камера состоит из модуля 48 Мп с объективом высокой четкости, модуля 13 Мп с телеобъективом, монохромного модуля 2 Мп и модуля 8 Мп с широкоугольным объективом. Она также поддерживает 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум.

Самое главное новшество - Ultra-Steady Video Mode - технология гибридной стабилизации для обеспечения плавной картинки и исключения дрожания. Также смартфон получил гироскоп, как в экшн-камерах - это позволит снимать впечатляющие видео во время бега, катания на лыжах и скейтборде и других активностей.

Смартфоны OPPO Reno2 получили 6,5-дюймовый экран AMOLED, процессор Qualcomm Snapdragon 730G и 8 Гб оперативки и 256 Гб встроенной памяти. Батарея устройства 4000 мАч поддерживает быструю зарядку VOOC 3.0 Flash Charge. Фронтальная камера у смартфонов - 16 Мп, она по-прежнему спрятана в "акульем плавнике".

Версия Reno2 Z отличается процессором - здесь установлен MediaTek Helio P90, чуть меньшим накопителем - 128 Гб, и модулями в камере - 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп (монохром).

В продаже смартфоны OPPO появятся 18 октября, стоимость версий Reno2 и Reno2 Z составит 39 990 и 29 990 рублей соответственно.