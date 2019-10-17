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17.10.2019 09:03
Рубрика: Спорт

Овечкин и Кузнецов обыграли "Торонто"

Текст: Максим Домчев
Фото: Amber Searls-USA TODAY Sports/ Reuters Фото: Amber Searls-USA TODAY Sports/ Reuters
Фото: Amber Searls-USA TODAY Sports/ Reuters

В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата. "Вашингтон" благодаря голу Евгения Кузнецова, передаче Александра Овечкина и надежной игре Ильи Самсонова обыграл "Торонто", в составе которого шайба на счету Ильи Михеева. Двумя передачами за "Даллас отметился Александр Радулов, один ассистентский балл на счету Ивана Проворова из "Филадельфии".

Фото: Reuters / Jack Gruber-USA TODAY Sports
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Овечкин набрал 1219-е очко за карьеру, и по этому показателю он догнал Жана Беливо. Из действующих игроков НХЛ впереди Сидни Кросби из "Питтсбурга" - 1228 очков. Впрочем, до лидера по этому показателю - Уэйна Гретцки, всем очень и очень далеко. Легенда мирового хоккея набрал 2857 очков за карьеру.

У "Торонто" гол на счету Ильи Михеева, который смог пробить своего тезку - голкипера "Вашингтона" Самсонова. Страж ворот "Вашингтона" отразил 29 бросков, одержав третью победу.

"Даллас", несмотря на две передачи Александра Радулова, уступил "Коламбусу" - 2:3. "Эдмонтон" со счетом 6:3 переиграл "Филадельфию". У победителей пять очков, гол и четыре результативные передачи сделал Коннор Макдэвид. У проигравших голевой пас у российского защитника Ивана Проворова.

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