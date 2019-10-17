Патрушев: Политика США грозит возвращением холодной войны

В столице Бразилии в четверг началась девятая встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, представляется важным и своевременным предметно обсудить сотрудничество в сфере безопасности накануне саммита глав государств "пятерки" - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, который пройдет в Бразилиа 17-18 ноября.

"Глобальная система стратегической стабильности, созданная кропотливым трудом наших предшественников, находится на грани развала из-за непоследовательной, а зачастую и откровенно провокационной позиции западников", - обратился в начале заседания к коллегам секретарь российского Совбеза.

По его мнению, такая конфронтационная политика грозит обернуться новой неконтролируемой гонкой вооружений, в том числе в космосе. При этом он констатировал, что архитектура международных отношений переживает переломный этап.

"Фиксируем попытки подменить международное право, базирующееся на Уставе ООН, и межгосударственные отношения так называем порядком, основанным на правилах",- заявил Николай Патрушев.

По его мнению, американцы и их союзники, разрабатывая такие правила и условия их применения, стараются подчинить остальные страны своим геополитическим интересам. В ход идут хорошо известные инструменты: вводятся односторонние экономические санкции, осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела неугодных государств, вплоть до совершения госпереворотов. "Все это в итоге, ведет к размыванию универсальных международно-признанных норм и принципов и грозит вернуть мир к состоянию холодной войны с разделением на своих и чужих", - подытожил секретарь российского Совбеза.

В то же время он напомнил, что сегодня страны БРИКС являются центрами экономического роста.

Суммарный валовый продукт стран "пятерки" по паритету покупательной способности в 2018 году превзошел аналогичный показатель государств G7. Также неуклонно растет Политический авторитет БРИКС на международной арене.

"Наши страны являются безусловными лидерами в Северо-Восточной и Южной Азии, в Африке и Латинской Америке и играют ключевую роль в поддержании региональной стабильности", - сказал Патрушев. По его словам, без учета мнений государств "пятерки" уже невозможно принимать важные решения в области глобального управления, реформирования мировой финансовой архитектуры, а также противодействия вызовам и угрозам безопасности.

Встречи высоких представителей по безопасности БРИКС продолжатся в пятницу. Как стало известно обозревателю "РГ", на них, а также во время двухсторонних встреч секретарь СБ РФ пообещал поделиться с коллегами российскими подходами к противодействию терроризму и экстремизму, транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. А также поддержанию стратегической стабильности и обеспечению международной информационной безопасности.

В частности, на встрече с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи Патрушев высказал мнение, что взаимодействие между Россией и Китаем укрепилось в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов на международной арене. Он подчеркнул, что российская сторона настроена на дальнейшее углубление российско-китайского диалога по вопросам безопасности.

На встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом секретарь СБ РФ отметил стратегический характер партнерства двух стран. Патрушев напомнил, что по итогам российско-индийского саммита на полях Восточного экономического форума в начале сентября был подписан солидный пакет соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере безопасности.