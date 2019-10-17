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Пятый муж Лолиты подал на развод

Новости
    17.10.2019, 12:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости

Столичный суд зарегистрировал исковое заявление о расторжении брака певицы Лолиты Милявской и фитнес-тренера, теннисиста Дмитрия Иванова.

Фото: kino-teatr.ru
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве

Исковое заявление Московский суд зарегистрировал 2 октября, сообщает KP.RU.

Истцом в деле выступает тренер, певица, соответственно, - ответчик.

При этом стоит отметить, что для Лолиты, актрисы и телеведущей, данный развод станет уже пятым.

О причине расставания артистка объявила еще в июле, сообщив, что их отношения зашли в тупик.

При этом Сеть полнится слухами и "светскими сплетнями", где в качестве основной для драмы стала неверность молодого человека.

За теннисиста (седьмая ракетка России по сквошу) Иванова Лолита вышла замуж в 2010-м.

До этого мужьями артистки были, в том числе, актер, певец и важный продюсер Александр Цекало и бизнесмен Александр Зарубин.

Перед этим сообщалось, что на Лолиту подали в суд за долги.

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