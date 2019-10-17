Появилось видео пуска крылатых и баллистических ракет на учениях "Гром"

Ракетные стрельбы проводились силами Тихоокеанского и Северного флотов, а также кораблями Каспийской флотилии. Комплексы "Искандер" были задействованы в Восточном и Южном военных округах. Баллистическая ракета "Ярс" стартовала с космодрома "Плесецк", а самолеты Ту-95МС поражали цели ракетами в Коми.

Отметим, что в стратегических командно-штабных учений задействовано около 12 тысяч солдат и офицеров, а также 310 единиц боевой и специальной техники. В том числе 15 ракетных кораблей и пять субмарин, более 100 самолетов и вертолетов, ракетные комплексы "Искандер" и "Ярс".

Накануне маневров заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин сообщил, что учения не несут угрозу другим странам.

"Учение "Гром-2019" направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. Сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран", - сказал он.