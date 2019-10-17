Полная версия The Division 2 стала бесплатной на всех платформах

Компания Ubisoft объявила о начале бесплатных выходных в игре Tom Clancy's The Division 2 на всех платформах - PlayStation 4, Xbox One и ПК - в Epic Games Store и Uplay.

Серверы уже открыты и ждут новых агентов. Примечательно, что издатель никак не ограничивает пользователей в доступе к контенту в этот период. Соответственно, при желании за выходные игру вполне возможно пройти целиком от начала до конца.

Если же ограниченные временные ресурсы не позволят это сделать, весь полученный в игре прогресс все равно сохранится и будет доступен в случае покупки полной версии - сейчас на нее действует скидка в 65%.

Один неприятный момент все же присутствует - для сетевой игры геймерам с консолями от Microsoft понадобится золотой статус учетной записи Xbox Live. А вот наличие подписки PlayStation Plus необязательно.