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Полная версия The Division 2 стала бесплатной на всех платформах

Текст:   Богдан Бобров
17.10.2019,  
17:33
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft объявила о начале бесплатных выходных в игре Tom Clancy's The Division 2 на всех платформах - PlayStation 4, Xbox One и ПК - в Epic Games Store и Uplay.

Серверы уже открыты и ждут новых агентов. Примечательно, что издатель никак не ограничивает пользователей в доступе к контенту в этот период. Соответственно, при желании за выходные игру вполне возможно пройти целиком от начала до конца.

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Если же ограниченные временные ресурсы не позволят это сделать, весь полученный в игре прогресс все равно сохранится и будет доступен в случае покупки полной версии - сейчас на нее действует скидка в 65%.

Один неприятный момент все же присутствует - для сетевой игры геймерам с консолями от Microsoft понадобится золотой статус учетной записи Xbox Live. А вот наличие подписки PlayStation Plus необязательно.

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