Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

До 1 января 2023 года не будут компенсироваться в полном объеме сбережения, помещенные во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года. Отметим, что приостановка компенсаций продлевается ежегодно - с 2003 года.

Еще в 1995 году был принят закон о том, что государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года. Восстановление сбережений, согласно принятому документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ.

Однако выяснилось, что объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2020 году 45,4 трлн рублей, в 2021 году - 47,2 трлн рублей, в 2022 году - 49,1 трлн рублей. Такие цифры привели в правительстве РФ.

В кабмине констатировали отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.

В Госдуме все же хотят разобраться с этим вопросом. В ходе обсуждения этой темы первый замглавы комитета Игорь Дивинский предложил создать при комитете рабочую группу по урегулированию вопроса компенсации советских вкладов Сбербанка. Глава комитета Анатолий Аксаков поддержал это предложение - рабочую группу возглавит сам Дивинский.