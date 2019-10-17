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Популярный антивирус "сломал" компьютеры на Windows

Текст:   Антон Благовещенский
17.10.2019,  
16:08
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Symantec была вынуждена выпустить обновление для своего популярного антивирусного продукта Endpoint Protection Client, после того как выяснилось, что он вызывает появление "синего экрана смерти" на компьютерах под управлением Windows 7, 8 и Window 10.

Как пишет Bleeping Computer, речь может идти о тысячах компьютеров, переживших сбой.

"Синим экраном смерти" (Blue Screen of Death) в среде Windows называют аварийное завершение работы компьютера, произошедшее из-за возникновения неустранимой ошибки. У пользователей Symantec Endpoint Protection Client такая ошибка могла проявляться в произвольный момент времени.

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Вернуть компьютер к нормальной жизни помогала только радикальная терапия - загрузка в безопасном режиме и удаление проблемных обновлений. Сейчас для антивируса выпущен апдейт, который предотвращает возникновение "синего экрана смерти".

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