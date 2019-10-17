Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников

Группа вооружённых людей попыталась ограбить грузовой терминал аэропорта Виракопус в штате Сан-Паулу в четверг утром. Их целью была бронированная машина инкассаторов, перевозившая крупную сумму денег в долларах. Несмотря на своевременную реакцию полиции, преступникам удалось бежать. Добравшись до ближайшего жилого района, один из них ворвался в дом и взял в заложники два человека.

По предварительной информации, преступники хорошо экипированы. В их распоряжении имелись винтовки и крупнокалиберный пулемет. Они передвигались на автомобилях с опознавательными признаками бразильской Федеральной полиции и ВВС. С помощью объятых пламенем грузовиков они заблаговременно смогли перекрыть движение по дороге, ведущей в аэропорт, чтобы обеспечить себе достаточное количество времени до вероятного прибытия полиции.

Однако тщательно проработанный план преступников не сработал. Полиция достаточно быстро добралась до аэропорта, блокировала пассажирский терминал, чтобы не допустить возможного проникновения туда грабителей, и начала операцию по их задержанию. Двое преступников были убиты в аэропорту. Остальным удалось скрыться, прихватив с собой часть денег, которые позже были найдены в мусорном контейнере.

Убегая от погони, один из преступников ворвался в жилой дом, где на тот момент находились женщина с маленьким ребенком. Вскоре он сам позвонили в полицию и заявил, что удерживает заложников.

В настоящее время в районе проводится спецоперация. К дому прибыли переговорщики.