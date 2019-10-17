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17.10.2019 20:19
Рубрика: В мире

Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Группа вооружённых людей попыталась ограбить грузовой терминал аэропорта Виракопус в штате Сан-Паулу в четверг утром. Их целью была бронированная машина инкассаторов, перевозившая крупную сумму денег в долларах. Несмотря на своевременную реакцию полиции, преступникам удалось бежать. Добравшись до ближайшего жилого района, один из них ворвался в дом и взял в заложники два человека.

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По предварительной информации, преступники хорошо экипированы. В их распоряжении имелись винтовки и крупнокалиберный пулемет. Они передвигались на автомобилях с опознавательными признаками бразильской Федеральной полиции и ВВС. С помощью объятых пламенем грузовиков они заблаговременно смогли перекрыть движение по дороге, ведущей в аэропорт, чтобы обеспечить себе достаточное количество времени до вероятного прибытия полиции.

Фото: Aracaju Municipal Press Office via AP
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Однако тщательно проработанный план преступников не сработал. Полиция достаточно быстро добралась до аэропорта, блокировала пассажирский терминал, чтобы не допустить возможного проникновения туда грабителей, и начала операцию по их задержанию. Двое преступников были убиты в аэропорту. Остальным удалось скрыться, прихватив с собой часть денег, которые позже были найдены в мусорном контейнере.

Убегая от погони, один из преступников ворвался в жилой дом, где на тот момент находились женщина с маленьким ребенком. Вскоре он сам позвонили в полицию и заявил, что удерживает заложников.

В настоящее время в районе проводится спецоперация. К дому прибыли переговорщики.

В мире Южная Америка Бразилия
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