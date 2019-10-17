Представители 109 стран участвуют в VII Всемирных военных играх в Ухане

Нынешние военные игры будут самыми масштабными за всю историю проведения. В этом году соревнования пройдут по 329 дисциплинам 27 видов спорта, что стало рекордным показателем. На церемонии открытия, которая состоится в пятницу вечером, будут присутствовать более 50 министров обороны, главнокомандующих и военных атташе разных стран.

В китайской команде - рекордное число участников - 553 человека. В нее входят чиновники, тренеры и армейские атлеты, которые вели напряженную подготовку к предстоящим Играм.