Протесты в Барселоне и не думают стихать. Напротив, с каждым днем они становятся агрессивнее. Дошло до того, что даже скрывающийся в Бельгии от выданного Мадридом ордера на арест лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что мирные акции перерастают в насильственные, а это неприемлемо. Президент Каталонии Ким Торра потребовал "немедленно прекратить вандализм". По его словам, "нет никакого оправдания для поджогов машин, протесты должны быть только мирными".

Смерть по пути на самолет

Про поджоги он упомянул после инцидента в ночь с 16 на 17 октября. Тогда участники митинга в центре Барселоны начали поджигать пластиковые мусорные баки, выкатывая их поперек проезжей части. Огонь с баков перекинулся на стоящие рядом машины. Густой черный дым от горящего пластика пошел в окна находящейся неподалеку детской больницы. На многих каталонцев произвела неприятное впечатление трагедия в аэропорту Барселоны, который манифестанты заблокировали на несколько часов вечером 14 октября. 65-летний французский турист был вынужден идти пешком до аэропорта, поскольку дороги были перекрыты. Эта прогулка привела пожилого человека к инфаркту и скоропостижной смерти.

Я был сегодня на митинге, где жгли мусорные баки. Протесты оставляют неоднозначное впечатление. Да, большая часть собравшихся - обычные граждане, которые считают, что Верховный суд Испании несправедливо осудил на длительные тюремные сроки или большие штрафы 12 бывших членов руководства Каталонии. Они называют решение Мадрида имперским произволом, тем более что идея независимости Каталонии имеет минимум 400-летнюю историю и она в крови почти у каждого из семи с лишним миллионов жителей региона. Но эти люди составляют лишь массовку. Они стоят поодаль, смотрят, с удовольствием кричат матом в адрес полиции и прячутся в кафе и магазинчиках, когда заряды слезоточивого газа начинают разрываться ближе и на языке появляется кисловатый привкус.

Шакалы с туалетной бумагой

Среди мирных протестующих скрываются активисты, которые готовы действовать. Их не столь много, может быть, одна десятая от общего числа собравшихся, но именно они накаляют ситуацию, забрасывая полицейских рулонами туалетной бумаги, камнями и коктейлями Молотова, превращая мирные протесты в городскую войну. Не просто так в испанской и каталонской прессе их все чаще называют "городскими партизанами".

Эти ребята носят, как правило, черные кофты с капюшонами и закрывают лица черными платками. Они худые и подвижные, у них горят глаза, им весело. Со стороны они напоминают стаи шакалов. Когда полиция начинает продвигаться вперед, они разбегаются, быстро выдвигают поперек улицы мусорные баки, видимо подготовленные заранее, и как-то подозрительно быстро их поджигают. Вообще-то пластик горит плохо, но тут все получается на раз-два. Сами активисты прячутся в темноте переулков, откуда закидывают полицию камнями. Разговор с этими ребятами нельзя назвать особо информативным. "Мы здесь за свободу Каталонии, в Мадриде фашисты. Мы лишь пытаемся доказать им, что нельзя так поступать с каталонцами". Мой собеседник выпалил это на хорошем английском и убежал поджигать. Я даже имени не успел спросить, хотя зачем оно? Пусть будет Хуан, например.

Большинство каталонцев, по крайней мере в Барселоне, происходящим не очень-то довольны

Обычная история - такие всегда подведут под свои паскудства любую идеологическую базу, состоящую из лозунгов - хоть про независимость, хоть про марксизм. Хотя объясняется все, скорее, избытком адреналина, неясными перспективами (безработица среди молодежи в Испании достигает в среднем 25 процентов) и стадным инстинктом - не круто не бросать камнями в полицейских, если все твои приятели уже делают это.

Большинство каталонцев, по крайней мере в Барселоне, происходящим не очень-то довольны, хотя независимость Каталонии - это святое. "Это все так, - рассуждает владелец сувенирного магазина в центре Барселоны (с точки зрения активистов - мелкий лавочник-ренегат, конечно, который пойдет на любое преступление за 30 процентов прибыли). - Но ситуация становится все серьезнее. Они дождутся, что Мадрид объявит здесь военное положение, а Каталония лишится даже той автономии, что у нее есть. При Франко они не жили, вот что".

Мадрид всерьез озабочен положением в Каталонии, высылает в регион дополнительный полицейский спецназ и всерьез обсуждает введение пусть не военного, но особого положения.

Идет цунами?

Но кто же эти активисты? Известно, что есть движение #tsunamidemocratic (Демократическое цунами), которого нет даже в Facebook, настолько оно секретное. Посты они публикуют в Twitter, а между собой общаются через Telegram и некие защищенные сети, не доверяя привычным мессенджерам. Чтобы попасть в эту сеть, надо, чтобы тебя порекомендовал кто-то из уже состоящих в ней. Каждый день к таинственной сети присоединяются тысячи и десятки тысяч участников. "Мы должны создать такое цунами, которое будет невозможно остановить", - пишет некто от имени организации в ее Twitter. Пока я пишу этот текст в кафе, за соседним столиком два пожилых интеллигентных каталонца разговаривают о чем-то. Услышав слова "протесты, референдум", спрашиваю, что они думают о Демократическом цунами.

"Шпана это, вот они кто, - отвечают мужчины. - Привыкли к виртуальному миру и считают, что в реальности тоже можно перезагрузиться, если что-то пошло не так. Они сейчас создадут проблемы всем каталонцам и пропадут. И даже спросить будет не с кого".

Между тем сторонники независимости Каталонии уже начинают поговаривать о том, что поджоги и коктейли Молотова - дело рук засланных провокаторов, которые стараются дать возможность Мадриду прикрыть свободы региона. Другая теория - что за движением стоят некие силы, которые извлекут пользу из обострения ситуации, кто это и в чем польза, остается неясным. В числе выгодополучателей фигурирует, например, Сорос, просто потому что его модно обвинять во всем. Насколько эти предположения могут соответствовать действительности - никто не знает. Просто конспирологическая теория в нынешнем меняющемся мире - это модно.

Тем временем Барселона готовится к пятнице. Обещают всеобщую забастовку и демонстрации по всему городу. К столице региона из других городов движутся минимум пять многолюдных маршей, участники которых намерены принять участие в пятничном выступлении. Они идут по автомагистралям, создавая огромные пробки на дорогах. Скорее всего, ближайшие дни станут поворотным пунктом в каталонских протестах. Либо будет жесткий разгон с помощью присланных Мадридом сил правопорядка (в столице считают, что местные полицейские действуют слишком мягко), либо протесты охватят весь регион как цунами.