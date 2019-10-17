Найдена неожиданная причина землетрясений

Геофизики обнаружили ранее неизвестное сейсмическое явление, получившее название "штормовое землетрясение" (stormquakes). Они установили, что огромные волны энергии рождаются в результате мощных штормов и могут распространяться по всем континентам на тысячи километров вокруг.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а коротко о нем рассказывает National Geographic. Геофизики впервые зарегистрировали особые импульсы, которые были рождены свирепой энергией массивных штормов.

"Я был очень этим удивлен, - говорит сейсмолог из Колумбийского университета Геран Экстрем, который специализируется на необычных землетрясениях. - Считается, что большие штормы производят беспорядочный грохот, который излучается от береговых линий. Но в новом исследовании описан дискретный "всплеск колебаний" от каждого такого землетрясения".

Ранее было проведено несколько исследований, в которых были предложены новые методы для сортировки шума, регистрируемого расширяющейся мировой сетью сейсмометров. Эти сигналы позволили выделить "особый шум", объяснения происхождению которого до сих пор не было.

Как говорит руководитель исследования Вэньюань Фань, сейсмолог из Университета штата Флорида, открытие было сделано совершено случайно. Летом 2018 года он и его коллеги разрабатывали метод для изучения явления, известного как низкочастотные землетрясения. Это те сейсмические толчки, которые человек не может ощутить без приборов.

Такие землетрясения трудно отследить на огромных расстояниях, поскольку колебания от них не всегда одинаково воспринимаются различными сейсмометрами. Созданный командой Фаня метод помог собрать воедино эту сейсмическую головоломку.

Тогда-то ученые и заметили, что эти события носят сезонный характер и никогда не происходят между маем и августом. При этом известно, что землетрясения, вызванные движением земной коры, от смены времен года не зависят.

Сбитые с толку геофизики провели компьютерное моделирование. Оно помогло установить связь между штормами и землетрясениями. Ученые отмечают, что не каждый крупный ураган, каким бы страшным он ни был, может вызвать землетрясение. Видимо, для этого требуется особая геологическая структура.

Исследователи установили, что землетрясения, магнитуда которых не превышает 3,5, возникают в результате штормов на шельфе - мелководном океанском побережье. Вероятно, энергия там фокусируется так, что давление волн передается в землю. Это создает равномерные колебания, которые можно сравнить с ударами гигантского молотка.

Впрочем, исследователи признают, что для полного понимания природы вновь открытого явления потребуются дополнительные исследования.